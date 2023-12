Esselunga rilancia il suo Speciale Multimediale ed Elettrodomestici, mettendo a disposizione di tutti gli utenti una fantastica campagna promozionale capace di raccogliere al proprio interno i migliori prezzi del momento, applicati anche su smartphone e la tecnologia generale.

Il volantino è pronto per far sentire la propria voce nel mercato, con una serie di offerte attive solo ed esclusivamente nei negozi fisici, con scadenza fissata al 31 dicembre 2023. Prestate attenzione, tuttavia, che le scorte potrebbero essere limitate, e di conseguenza le unità disponibili potrebbero terminare anzitempo, lasciandovi con l’impossibilità di completare l’acquisto desiderato.

Se premete questo link vi collegherete subito al nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete ad attendervi i codici sconto gratis e tantissime offerte speciali da utilizzare su Amazon.

Esselunga, occasioni imperdibili con il volantino più pazzo

I prezzi attivati da Esselunga sono a dir poco incredibili, ad esempio iPhone 15, nella sua variante da 256GB di memoria interna, può oggi essere acquistato con un esborso finale di soli 998 euro, una cifra di assoluto rispetto in confronto ad un prodotto di ultima generazione. Sempre restando in ambito Apple, la scelta potrebbe ricadere su iPhone 13, in vendita a 698 euro, per risparmiare 300 euro, ma ugualmente entrare nell’ecosistema dell’azienda di Cupertino.

Per quanto riguarda il sistema operativo Android, in questo caso le proposte sono decisamente più economiche, con soluzioni che non vanno oltre i 330 euro di spesa, come Oppo A38, Xiaomi Redmi 12, Galaxy A33, Galaxy A13 o anche Redmi 12. A prescindere dal modello selezionato, tutti gli smartphone sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed anche no brand.