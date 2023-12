Iliad, l’operatore di telefonia mobile noto per le sue promozioni convenienti, ha rilanciato l’offerta Flash 180 a 9,99 euro al mese, suscitando l’interesse di nuovi clienti e proponendo anche agli abbonati esistenti la possibilità di effettuare un cambio offerta gratuito.

I clienti Iliad che attualmente utilizzano una qualsiasi offerta mobile dell’operatore (ad eccezione della Dati 300 o Flash 200, che non sono più in commercio) possono passare tranquillamente alla Flash 180.

Condizioni e procedura per il cambio Offerta Iliad

Per effettuare il cambio offerta, i già clienti Iliad devono essere in possesso di una tariffa con un bundle dati minore e con un prezzo uguale o più basso rispetto alla Flash 180. Le promo idonee includono Offerta Voce, la Iliad a 5,99 euro, la tariffa Giga 40, la promozione Giga 50 ed altre ancora.

Il cambio, come già detto, è gratuito e viene effettuato alla data del rinnovo successivo dell’offerta attiva. La procedura è irreversibile e i clienti ricevono una comunicazione via email confermando l’attivazione del nuovo abbonamento Iliad. La variazione sostituisce i termini e le condizioni generali di contratto della vecchia offerta con quelli della nuova.

Gli utenti possono effettuare la migrazione direttamente dalla propria Area Personale sul sito ufficiale Iliad. Navigando nella sezione “La Mia Offerta” e cliccando su “Cambio Offerta” è possibile avviare la procedura. In alternativa, la funzionalità è disponibile anche presso gli Iliad Store, Corner e SIMBOX presenti nei negozi.

Cosa comprende però la Flash 180? Essa offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, chiamate verso alcune destinazioni estere, SMS senza limiti e 180 GB di traffico dati fino in 5G, il tutto a un costo mensile di 9,99 euro. La spesa di attivazione, compresa il prezzo della SIM nel formato trio, è di 9,99 euro, con un canone mensile anticipato dell’offerta, portando il costo totale a 19,98 euro. Inoltre, dal 15 giugno 2023, le eSIM sono disponibili per tutti i nuovi clienti Iliad.

L’offerta Flash 180 di Iliad a 9,99 euro al mese è un’opzione allettante per nuovi clienti e un’opportunità di cambio interessante per coloro che cercano maggiori vantaggi. Grazie a tutti i servizi inclusi riesce a battere gli altri operatori del settore per affidabilità e per convenienza.