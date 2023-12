Una promozione più unica che rara vi attende da WindTre, si tratta della soluzione Go 150 M Easy Pay, occasione per il periodo corrente che prevede la possibilità di accedere fino a 150 giga di traffico dati al mese, pagandoli solo 7,99 euro a rinnovo.

Uno dei limiti più grandi di questa offerta, come di tante altre del resto, riguarda l’accessibilità, poiché al momento attuale la possono richiedere in via esclusiva coloro che abbandonano un operatore telefonico virtuale o Iliad (in altre parole che effettuano portabilità). Il costo iniziale è ridottissimo, poiché basteranno pochi euro con spedizione gratuita della SIM a domicilio, data l’attivazione tramite il sito ufficiale di WindTre.

WindTre: ecco la promozione che tutti stavano aspettando

Il suo costo, come anticipato, è di soli 7,99 euro, per godere del massimo quantitativo di giga sarà necessario attivarla nella variante Easy Pay, ciò sta a significare che è presente un vincolo contrattuale della durata di 24 mesi (entro il quale non è possibile richiedere la portabilità, in caso contrario si pagherà una penale), ed il canone sarà da versare con il conto corrente bancario o la carta di credito non ricaricabile (in caso contrario i giga vengono dimezzati).

Sottostando a tutti questi vincoli, l’utente si ritroverà a poter godere di illimitati minuti da utilizzare verso tutti, passando anche per 50 SMS da inviare a chiunque si desideri, oppure 150 giga di traffico dati al mese, con navigazione comunque sempre in 4G+, così da essere sicuri di accedere alla massima velocità.