L’offerta in questione è nota con il nome di Optima Super Mobile flash , essa al costo di 4,95 euro al mese, include: – Minuti e chiamate illimitati verso tutti; – 200 messaggi; – 100 GB di Internet in 4G ; – Copertura di rete del 99,9% del territorio italiano grazie alla linea presa in prestito da Vodafone ; – Spedizione GRATUITA della SIM. Inoltre, se il provvederete ad attivare l’offerta prima del 15 dicembre 2023 , potrete avere in regalo Amazon Prime e la portabilità gratuita di numero mobile.

KENA

Con l’offerta Kena Promo Top, al costo di 5.99 euro al mese, potrete usufruire di una pluralità di servizi, quali:

– Minuti e chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili;

– 200 messaggi verso tutti;

– 100 GB di Internet in 4G;

– Copertura di rete totale grazie alla linea di Tim;

– Ricarica automatica;

– Spedizione GRATUITA della SIM;

– Servizio VoLTE incluso;

In più se provvedete ad attivare l’offerta nei prossimi giorni, avrete in regalo ogni mese 50 Gb extra di Internet in regalo per 12 mesi.