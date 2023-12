In occasione delle vicine feste di Natale, gli operatori telefonici italiani fanno letteralmente a gara per il lancio di offerte di telefonia mobile e fissa più vantaggiose del momento.

I gestori si sfidano infatti per riuscire ad attrarre un maggior numero di clienti, puntano soprattutto quelli che decidono di cambiare operatore telefonico per provarne uno nuovo.

A tal proposito, se siete alla ricerca di una promo per la telefonia mobile che sia in grado di soddisfare perfettamente tutte le vostre esigenze, questo è sicuramente il periodo dell’anno più favorevole !

A tal proposito di seguito vi mostriamo una lista di 5 operatori telefonici italiani che attualmente hanno suscitato un grande interesse proprio per il lancio di offerte mobili super convenienti.

Insomma avrete solamente l’imbarazzo della scelta, ma partiamo dal primo:

OPTIMA La promo valida per i nuovi numeri che, intendono effettuare una portabilità da altro operatore, e per i già clienti optima, al costo di soli 4.95 euro al mese, prevede:

– Chiamate e minuti illimitati verso tutti, senza scatto alla risposta;

– 200 messaggi verso tutti;

-100 GB di Internet alla velocità del 4G;

– Ottima copertura di rete grazie alla linea che l’operatore prende in prestito da Vodafone, uno dei leader principali del mercato

italiano delle telecomunicazioni;

KENA MOBILE Kena con un prezzo mai visto prima, propone un’offerta economicamente super vantaggiosa per tutti i nuovi numeri o per coloro che effettuano portabilità da altro operatore, in particolare da: Iliad, Poste Italiane e da altri gestori telefonici virtuali.

La promo al costo di soli 6.99 euro al mese, prevede:

– Chiamate e minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e senza scatto alla risposta;

– 200 messaggi inclusi verso tutti;

– 130 GB di Internet alla velocità del 4G;

– Copertura del 99.9% di tutto il territorio italiano grazie alla linea presa in prestito da Tim. Qualità e affidabilità garantita;

– Primo mese di ricarica gratuito;

– Attivazione e Sim GRATUITA.

VERY MOBILE Per tutti i nuovi numeri, l’operatore propone al costo di 7.99 euro al mese:

– 200 GB di Traffico dati alla velocità del 4G;

– Chiamate e minuti illimitati verso tutti;

– Messaggi illimitati;

– Linea presa in prestito da WindTre, anche questa volta una copertura di rete davvero stabile ed eccezionale;

Inoltre, attivando questa promo prima del 15/01/2024 potrete usufruire di altri 50 GB extra di Internet.

HOMOBILE La promo in questione è valida per tutti coloro che intendono effettuare una portabilità da operatori quali IlIad, Fastweb e molti altri gestori telefonici virtuali.

Essa al prezzo di 9.99 euro al mese, prevede:

– Chiamate e minuti illimitati;

– Messaggi illimitati;

– Ben 230 GB di Internet in 4G;

– Ottima copertura di rete Vodafone;

– Nessun costo aggiuntivo e prezzo bloccato!