Uno dei prezzi più bassi che abbiate mai visto, Apple iPhone 15 Pro è disponibile in questi giorni con uno sconto di oltre 200 euro su Amazon, risultando essere uno dei più economici degli ultimi mesi, ed avvicinando sempre più utenti al suo acquisto definitivo.

La variante attualmente in promozione su Amazon prevede una memoria interna di 256GB, trattasi del taglio intermedio, infatti la più economica sarebbe da 128GB, ma in questo modo si ha a tutti gli effetti più spazio a disposizione per riuscire a salvare file, documenti ed immagini. Da notare che il quantitativo non potrà più essere incrementato, in quanto la memoria interna non è espandibile.

Approfittate del canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, per avere le offerte Amazon ed anche i codici sconto Amazon gratis.

Apple iPhone 15 Pro: uno sconto pazzesco su Amazon

Una vera e propria occasione di risparmio vi attende con l’acquisto di Apple iPhone 15 Pro, lo smartphone ha un costo effettivo molto elevato, pari a 1369 euro, ma in questi giorni il risparmio raggiunge livelli superiori alle aspettative, affinché gli utenti possano a tutti gli effetti pensare di risparmiare il 18% del suddetto listino, fino ad arrivare ad un ordine finale di soli 1129 euro. Premete questo link per l’acquisto.

Il sistema operativo iOS è disponibile nella versione 17.5, l’ultima recentemente rilasciata da Apple, con la certezza comunque di poter godere di iOS 18, quando sarà presto messo a disposizione del pubblico. La connettività si affida interamente al 5G, per una connessione rapida ed efficace, non essendo la variante Pro Max, le dimensioni sono relativamente ridotte, ciò sta a significare a tutti gli effetti che il pannello super Retina è da soli 6,1 pollici di diagonale, risultando molto più portabile e trasportabile praticamente ovunque si desideri (il design è forgiato nel titanio per una maggiore eleganza e resistenza agli urti, graffi o scossoni di vario genere).