Navigare online è sempre un rischio, nonostante tutte le attenzioni che possiamo prendere, il pericolo di incappare in truffe o subire un furto di dati sensibili è sempre presente.

Ecco perché al fine di cercare di tutelarsi quanto più possibile, sarebbe opportuno prestare molta attenzione ed adottare alcune specifiche precauzioni tecnologiche.

Precauzioni che possono partire dall’ideazione di password più complesse, all’utilizzo di VPN affidabili.

Come proteggersi dalle truffe e dai raggiri online

Secondo una recente ricerca effettuata da Irina Artioli, esperta di cybersecurity presso l’azienda svizzera Acronis, le truffe on-line più diffuse sono quelle che si avvalgono dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Questa tecnologia, come risaputo, attualmente è in perenne sviluppo, tuttavia la sua crescita esponenziale può essere sia considerata un qualcosa di positivo sia negativo. In quanto trattasi di uno strumento dalle infinite possibilità di utilizzo a cui bisogna fare quindi particolare attenzione, soprattutto se riposto nelle mani sbagliate.

Oltre all’IA anche le pericolose attività di phishing rappresentano una minaccia da tenere d’occhio.

A tal proposito, un’altra ricerca molto rilevante è quella che è stata condotta dall’azienda di sicurezza informatica NordPass. Essa si è occupata di indagare sulle password utilizzate in 35 paesi.

Ciò che è stato notato, riguarda soprattutto la superficialità con cui le persone scelgono le loro password online, molto facili da decifrare, come per esempio “password” o “admin.

Questa superficialità nella creazione delle password rappresenta una vera minaccia per la sicurezza online.

In conclusione possiamo affermare che considerato Il rapido sviluppo della tecnologia e l’elaborazione di truffe sempre più elaborate, il rischio di incorrere minacce informatiche non può essere preso alla leggera.

Di conseguenza è necessario adottare precauzioni adeguate, utilizzare password sicure e prestare molta attenzione durante la vostra navigazione online.