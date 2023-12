OnePlus 12R sarà la versione economica del top di gamma rilasciato soltanto pochi giorni fa in Cina dall’azienda. Il dispositivo arriverà soltanto nei primi mesi del 2024 ma alcune fonti hanno già rivelato alcune caratteristiche riguardanti soprattutto il comparto fotografico.

OnePlus 12R: ecco le ultime novità sullo smartphone economico!

Le ultime notizie sul OnePlus 12R provengono da Yogesh Brar, che rivela la presenza di un sensore Sony IMX890 da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, accompagnato da un secondo sensore Sony IMX355 Ultra-Wide da 8 megapixel e da un teleobiettivo Sony IMX790 da 32 megapixel.

Altre informazioni trapelate in precedenza suppongono, inoltre, la presenza di un display AMOLED da 6,7 pollici con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz e di una batteria da 5500 mAh in grado di supportare la ricarica rapida a 100W. All’interno dello smartphone dovrebbe trovare posto anche un chip prodotto da Qualcomm, probabilmente uno Snapdragon 8 Gen 2.

Sul costo dello smartphone non possediamo ancora particolari informazioni ma sappiamo che si tratterà di una versione low cost del top di gamma rilasciato da OnePlus, che tenterà di soddisfare le esigenze di una porzione non indifferente di utenti interessati a ottenere un dispositivo valido senza dover sostenere cifre spropositate. Non a caso, l’azienda rilascerà il suo OnePlus 12R su mercato globale.

Il debutto è ormai alle porte. Gran parte degli esperti ritengono che la presentazione ufficiale avverrà il prossimo mese e che nella stessa occasione l’azienda cinese proporrà il suo OnePlus 12 su mercato globale. Molto probabilmente la data scelta per il lancio sarà proprio il 23 gennaio. Dunque, non dovremo attendere ancora molto prima di conoscere tutti i particolari dello smartphone economico!