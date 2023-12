OnePlus 12 è ufficiale in Cina, oggi l’azienda ha presentato il proprio smartphone di punta nel lontano oriente, al cui interno si possono trovare tante tecnologie rivoluzionarie, senza allontanarsi troppo dalla filosofia del brand.

Sotto il cofano trova posto un processore di ultima generazione, il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, capace di incrementare del 30% le prestazioni della sua CPU e del 25% quelle della GPU, oltre ad un miglioramento nell’efficienza energetica, con una riduzione dei consumi del 10%. La velocità non sarà un problema, data la presenza di RAM LPDDR5 e di UFS 4.0 nella memoria interna, per una esperienza fluida e veloce.

Il display è un bellissimo AMOLED da 120Hz con risoluzione 2K, capace di raggiungere una luminosità di picco di 4500 nit, ed un dettaglio quasi mai visto prima d’ora. Non manca nemmeno la ricarica rapida SUPERVOOC da 100W, con supporto alla ricarica wireless da 50W, a supportare una batteria da 5400mAh. Il surriscaldamento sarà un lontano ricordo, con il Dual Cryo per il raffreddamento del device, con un forte miglioramento nella dissipazione del calore, per un’esperienza ad alte prestazioni.

OnePlus 12, la fotocamera

Il comparto fotografico è rappresentato dalla fotocamera Hasselblad di quarta generazione, è presente un sensore principale LYT707 da 50 megapixel, realizzato in stretta collaborazione con Sony, affiancato da un periscopio OV64B da 64 megapixel (e zoom ottico 3X), per finire con una ultra-grandangolare Sony IMX581 da 48 megapixel.

Il design di OnePlus 12 vuole ispirarsi agli orologi di lusso, presentando curve ed incavi raffinati, senza disdegnare comunque linee rigide e la bellezza indomita della natura, che ritroviamo sapientemente nella colorazione Flowy Emerald. Il prodotto sarà venduto in tutto il mondo a partire dal 2024.