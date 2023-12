BYD, la rinomata casa automobilistica, ha ottenuto la massima valutazione di sicurezza, cinque stelle, per i suoi modelli SEAL U e TANG nei recenti test indipendenti di Euro NCAP. Questa prestigiosa certificazione sottolinea l’impegno costante di BYD per garantire la massima sicurezza nei propri veicoli.

Impeccabile sicurezza dei modelli BYD

Euro NCAP ha testato quattro nuovi modelli BYD, e tutti hanno ricevuto il massimo punteggio di sicurezza a cinque stelle: SEAL U (SUV del segmento D), TANG (SUV del segmento E), DOLPHIN (utilitaria del segmento C) e SEAL (berlina del segmento D). Questo risultato posiziona BYD come l’unico marchio con ben tre modelli nella top 10 della classifica ENCAP “Safest Family Cars” del 2023.

Le eccellenti prestazioni delle batterie BYD Blade Battery hanno anche ricevuto un riconoscimento d’eccellenza per il superamento del Nail Penetration Test, dimostrando la leadership di BYD nel campo della sicurezza automobilistica.

SEAL U: eleganza e tecnologia per super performance

Il SUV SEAL U, che combina un design elegante con tecnologie all’avanguardia, è progettato con un focus esplicito sulla sicurezza. Euro NCAP ha valutato positivamente il SEAL U, assegnando punteggi del 90% per la protezione degli adulti e dell’86% per la sicurezza dei passeggeri. Le eccellenti prestazioni nei test della barriera laterale e d’impatto laterale contro un palo confermano la robustezza del design.

Il SEAL U ha dimostrato la sua eccellenza anche nei test AEB (Autonomous Emergency Braking), ottenendo i punteggi più alti nelle quattro categorie, in particolare nel test AEB con Motociclisti.

Restyling di TANG: stile per le famiglie

Il nuovo BYD TANG, un SUV premium a 7 posti, ha ricevuto una valutazione di 5 stelle con punteggi dell’87% per la protezione degli occupanti e dei bambini. Grazie al restyling, il TANG offre stile, ampio spazio e sicurezza, elementi chiave per soddisfare le esigenze delle famiglie numerose.

I sistemi di sicurezza attiva del TANG sono stati elogiati, in particolare il sistema di frenata d’emergenza (AEB) e il sistema di supporto al mantenimento della corsia. La capacità del veicolo di ottenere il massimo punteggio nei test LKA (Lane Keeping Assist) ed ELK (Emergency Lane Keeping) dimostra la sua affidabilità nelle situazioni critiche.

Sicurezza al cuore di BYD

In conclusione, la recente certificazione Euro NCAP conferma che BYD mantiene elevati standard di sicurezza nei propri veicoli, mettendo al primo posto la protezione degli occupanti. Gli utenti possono fidarsi della scelta di modelli come SEAL U e TANG, che non solo offrono comfort e stile, ma garantiscono anche il massimo livello di sicurezza per le loro famiglie. Con una leadership così evidente nel settore, BYD continua a dimostrare il suo impegno verso un futuro automobilistico più sicuro e affidabile.