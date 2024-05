DAZN lancia 10 nuovi FAST Channel gratuiti per tutti

La strategia a livello globale di DAZN è stata ampliata ufficialmente con il lancio di 10 nuovi canali Free Ad-Supported Television, conosciuti anche come FAST Channel. L’obiettivo è quello di fornire intrattenimento sportivo senza far pagare nulla.

DAZN, ecco 10 nuovi FAST Channel: cosa si potrà vedere

Questi nuovi canali lanciati da DAZN andranno a spaziare tra i vari sport. Tra questi sono compresi anche la boxe, le fremette, il padel e molto altro. Almeno per il momento il lancio avverrà in alcuni mercati chiave, tra cui Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Austria, Svizzera, Paesi nordici, Portogallo e Belgio.

Queste sono state le parole da parte del CEO di DAZN Group, Shay Segev:

“Attraverso l’offerta free di DAZN, i fan avranno accesso a un’ampia varietà di sport fruibili gratuitamente. Sfruttando la portata mondiale di DAZN e la sua tecnologia leader di mercato, i canali FAST sbloccheranno il meglio delle azioni sportive, in nuovi modi. Siamo orgogliosi del fatto che sempre più organizzazioni sportive riconoscano in DAZN il partner d’eccellenza per coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Il nostro obiettivo è quello di diventare la destinazione sportiva di riferimento per tutti i fan in tutto il mondo, offrendo la migliore offerta agli utenti“.

La portata globale di DAZN viene ampliata anche grazie all’estensione della partnership con Amagi. Questo sottolinea dunque l’impegno nel fornire dei contenuti sportivi che siano di alto livello agli appassionati di tutto il mondo. L’azienda si sta impegnando a cambiare il settore offrendo dei canali che non abbiano costi aggiuntivi.

Questa infine le parole da parte del co-fondatore di Amagi, Baskar Subramanian:

“Questa ampia partnership con DAZN sottolinea una volta di più la capacità della tecnologia di Amagi di garantire un’esperienza fluida dei canali FAST. Grazie alla nostra competenza e leadership nei settori dei contenuti, della tecnologia e della pubblicità nel contesto dei canali FAST, stiamo consentendo a DAZN di estendere ulteriormente l’accessibilità ai contenuti sportivi per un pubblico globale, promuovendo la crescita degli utenti e l’interazione con la piattaforma“.