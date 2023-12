Arriva ufficialmente in Italia il nuovo Navee V25i Pro, un monopattino elettrico progettato per i pendolari che sono alla ricerca di un mezzo di trasporto economico, portatile ed ecologico. Caratterizzato dal design rivoluzionario DoubleFlip, il prodotto occupa il 66% dello spazio in meno rispetto ai modelli tradizionali, riuscendo così a facilitare la vita di tutti coloro che lo vogliono trasportare in semplicità, anche in spazi non particolarmente grandi.

Il motore è da 600W, con potenza nominale di 300W, capace di raggiungere una velocità massima di 20 km/h, con accelerazione fluida e potente, capace di superare anche salite pari al 15%, mentre per quanto riguarda l’autonomia dovrebbe raggiungere circa 25km di utilizzo continuativo per ogni singolo viaggio. Gli pneumatici hanno un raggio di 10 pollici, risultando perfetto per tutte le età, e facilitando lo spostamento in aree con molto traffico, data la presenza di indicatori di direzione. Il Navee V25i Pro ha lo spazio necessario per l’inserimento della targa, allineandosi così alla perfezione ai requisiti locali.

Navee V25i Pro – il monopattino del futuro

La sicurezza è ovviamente al centro delle intenzioni del produttore, per questo motivo ha integrato un sistema di frenata doppio, con E-ABS anteriore e la presenza di un comodo freno a tamburo nella parte posteriore del mezzo. Ciò permetterà di infondere più fiducia nel conducente, dandogli anche sicurezza nell’utilizzo quotidiano dello stesso.

Il prodotto è già disponibile da Unieuro, al prezzo promozionale di 299 euro solo fino al 16 dicembre, poi salirà a 349 euro. Lo stesso ordine può essere completato tramite il sito ufficiale di Navee, con nessuna differenza nella quotazione finale.