Durante i giorni scorsi, Navee ha presentato il nuovo monopattino elettrico S65C in anteprima durante la fiera di IFA a Berlino. Questo capolavoro di design e tecnologia è una vera e propria rappresentazione dell’eleganza e della raffinatezza della dolce vita italiana.

Il Navee S65C è il fiore all’occhiello del brand, offrendo caratteristiche all’avanguardia e un’estetica ispirata al meglio del design italiano. Nel rispetto delle normative locali, si presenta come il veicolo elettrico da città per eccellenza, combinando funzionalità ed eleganza.

In questa recensione completa, esploreremo ogni minimo dettaglio di questo monopattino, scoprendo se è il prodotto giusto alle tue esigenze.

Design e materiali:

L’estetica e il design del monopattino Navee S65C incarnano l’eleganza e la raffinatezza che sono sinonimo dello stile italiano. Fin dal primo sguardo, il S65C cattura l’attenzione con le sue linee pulite e armoniose. Il telaio è stato progettato con cura, con una fusione intelligente di forme aerodinamiche e elementi di design distintivi. Il risultato è un monopattino che esala qualità costruttiva e impatto visivo.

Il Navee S65C è dotato di un avanzato sistema a doppie sospensioni anteriori e posteriori, che offre un comfort e una stabilità eccezionali su qualsiasi terreno. Che tu stia percorrendo strade cittadine accidentate o affrontando terreni più impegnativi, il S65C si dimostra all’altezza della sfida. La sua sospensione assorbe efficacemente gli urti e le asperità della strada, garantendo un’esperienza di guida senza precedenti.

L’ergonomia del Navee S65C è stata studiata per offrire una posizione di guida comoda e naturale, mentre l’ampia pedana di 200 mm di larghezza, fornisce spazio sufficiente per una posizione stabile e sicura. Il manubrio integra gli indicatori di direzione, selezionabili tramite i pulsanti posti sul lato sinistro. Frontalmente troviamo una potente luce LED e posteriormente la luce di STOP. Invece lateralmente alla grande pedana, troviamo due catarifrangenti per renderci più visibili di notte.

Tuttavia, le dimensioni generose del Navee S65C e le sue caratteristiche tecniche, lo rendono tutt’altro che maneggevole o trasportabile. Quando è in modalità aperta, il monopattino misura 1.230 x 533 x 1285 mm, mentre quando è piegato, assume dimensioni più compatte di 1.230 x 530 x 570 mm. In termini di peso, il Navee S65C presenta una rilevante massa di circa 27 kg.

Ruote da 10″ autoriparanti:

Le ruote da 10 pollici del Navee S65C rappresentano un elemento chiave che contribuisce in modo significativo all’esperienza di guida offerta da questo monopattino elettrico. Queste ruote sono caratterizzate da una tecnologia innovativa senza camera d’aria, dotate di uno strato gelatinoso che offre un livello di comfort molto alto sulla strada.

Ma ciò che rende davvero speciale questa soluzione è la tecnologia di auto-riparazione integrata. Questa caratteristica unica consente alle ruote di rilevare e riparare automaticamente eventuali piccole forature e tagli che potrebbero verificarsi durante il viaggio.

In questo modo, il conducente può godersi una guida fluida e ininterrotta senza preoccuparsi degli ostacoli imprevisti sulla strada. Le ruote da 10 pollici del Navee S65C sono una testimonianza dell’attenzione ai dettagli e dell’innovazione tecnologica che definiscono questo monopattino elettrico di alta gamma.

Display:

Il display multifunzionale del Navee S65C offre una modalità semplice e comoda di monitoraggio dello stato di guida, mettendo nelle mani del conducente un controllo completo sulle sue prestazioni. Con la possibilità di passare agevolmente da una modalità all’altra, il conducente può personalizzare l’esperienza di guida in base alle sue esigenze e preferenze.

Il display fornisce informazioni in tempo reale, inclusa la velocità attuale del monopattino, le notifiche di errore e lil livello di carica della batteria. Quindi è una risorsa essenziale per qualsiasi conducente, offrendo un accesso rapido e intuitivo a informazioni vitali per una guida sicura ed efficiente.

Caratteristiche tecniche:

Il motore del Navee S65C da 450W, con picco massimodi 900W, è il cuore pulsante di questo monopattino, fornendo prestazioni e accelerazioni interessanti. Questo significa che i rider possono godere di un’esperienza di viaggio non solo divertente ma anche estremamente efficiente, permettendo loro di affrontare le strade con fiducia.

Grazie alla batteria da 36V / 15Ah / 547 Wh e al sistema di gestione dell’energia, il Navee S65C offre un’ottima autonomia di circa 65 km.

Inoltre, il Navee S65C è all’avanguardia anche in termini di sostenibilità. La tecnologia di recupero dell’energia integrata nel monopattino sfrutta la potenza generata durante la frenata e la decelerazione, convertendola in energia riutilizzabile. Questa innovazione non solo migliora l’efficienza complessiva del veicolo, ma contribuisce anche a una guida più sostenibile, riducendo l’impatto ambientale.

La sicurezza è un altro elemento cruciale nel design del Navee S65C. Il potente sistema frenante, che comprende sia il freno a tamburo anteriore che quello motore al posteriore, offre una potenza di arresto affidabile, garantendo una guida in totale sicurezza. Indipendentemente dalle condizioni stradali o dalla velocità.

Il Navee S65C offre diverse modalità di guida per adattarsi alle diverse esigenze degli utenti. La modalità “Passo d’uomo” consente di viaggiare a una velocità massima di 6 km/h, ideale per spostamenti più rilassati e controllati. La modalità “Standard” offre una velocità massima di 15 km/h, perfetta per gli spostamenti di tutti i giorni. Ma per coloro che desiderano un’esperienza di guida più dinamica, c’è anche l’opzione “Sport”, che spinge il monopattino fino a 20 km/h. In questa modalità, non solo la velocità massima aumenta in modo significativo, ma anche l’accelerazione del monopattino, garantendo un’esperienza di guida più avvincente e reattiva.

App Xiaomi Mi Home:

L’app Xiaomi Mi Home rappresenta una componente intelligente essenziale per la gestione avanzata del Navee S65C. Questa applicazione, ben nota per la sua affidabilità nella gestione di vari dispositivi del colosso cinese, è disponibile sia su piattaforme Android che iOS, garantendo un’accessibilità completa agli utenti di entrambe le categorie. L’associazione tra l’app e il monopattino è un processo rapido e intuitivo, reso ancor più semplice grazie a un codice QR facilmente accessibile sia sul manuale d’uso che sul Navee S65C stesso.

Una volta connessi, l’app Mi Home offre una panoramica completa delle funzionalità del monopattino. Gli utenti possono monitorare la modalità di guida attiva, il livello di carica residua della batteria e il chilometraggio stimato rimanente. Inoltre, è possibile mantenere la luce posteriore sempre accesa per una maggiore visibilità. L’app mostra anche un codice QR specifico del monopattino e fornisce informazioni dettagliate sull’utilizzo, come i chilometri percorsi e il tempo di guida.

Una funzione particolarmente apprezzata è la possibilità di bloccare elettronicamente il monopattino tramite l’app, impedendone il movimento non autorizzato. Inoltre, l’app consente di regolare la frenata rigenerativa su tre diversi livelli di intensità, migliorando la personalizzazione dell’esperienza di guida. Gli utenti possono anche aggiornare il firmware del monopattino direttamente dall’app e accedere a una serie di informazioni dettagliate sulla batteria, tra cui temperatura, tensione e stato di carica.

Conclusioni e prezzo:

In conclusione, il monopattino Navee S65C si distingue come una vera e propria icona di stile, potenza e funzionalità nel mondo dei veicoli elettrici. Con un design ispirato all’eleganza italiana e un motore che eroga un picco massimo di 900W, offre ottime prestazioni di accelerazione. La sua batteria ad alta capacità e il sistema di gestione energetica avanzato garantiscono un’autonomia straordinaria, consentendo viaggi più lunghi senza preoccupazioni di ricarica.

Inoltre, l’innovativa tecnologia di recupero dell’energia rende la guida più sostenibile e efficiente. L’app Xiaomi Mi Home offre un controllo completo e personalizzato del monopattino tramite Bluetooth, rendendo l’esperienza di guida ancora più intuitiva. Con modalità di guida adattabili alle diverse esigenze degli utenti, il Navee S65C offre una versatilità impareggiabile.

Dal 10 settembre 2023, il Navee S65C è disponibile al pubblico al prezzo suggerito di 699,90 € in esclusiva sui siti online di Unieuro, Amazon ed Eprice. Con Navee S65C, è possibile vivere un viaggio straordinario, coniugando stile italiano, potenza e tecnologia di punta in un monopattino elettrico che ridefinisce gli standard del settore.