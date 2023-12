Epic games questa volta si è letteralmente scatenata, recentemente per il periodo natalizio ha infatti riempito di regali i propri utenti, per la season 5 di Fortnite ha infatti deciso di regalare due nuove skin gratuite che chiunque può riscattare e non solo, ha infatti introdotto i LEGO nel suo intramontabile battle Royale riscuotendo un successo impressionante.

Effettivamente Epic ha davvero fatto un lavoro d’eccellenza, da unreal engine 5 fino a Fortnite ha riempito i giocatori di tutto ciò che si possa desiderare gratuitamente, regali a cui viene da dire senza se e senza ma solo grazie, ma vediamo l’effetto dell’arrivo dei LEGO quale è stato.

Numeri da capogiro

Ebbene nelle 24 ore immediatamente successive all’introduzione dei LEGO, si sono connessi su Fortnite ben 6,575,489 giocatori.

Un numero a dir poco spaventoso che non si registrava davvero da un po’ che è stato susseguito da una settimana che ha addirittura registrato un accesso online di oltre 11 milioni di utenti, segno indistinguibile che i LEGO sono un’attrazione senza tempo che conquista tutte le età.

Si tratta forse della migliore trovata da parte di Epic negli ultimi anni che ha ridato uno spessore che forse mancava da un po’ al suo gioco di punta che nonostante i periodi di flessione riesce con cadenza regolare a tornare sulla cresta dell’onda grazie a trovate come questa a cui Epic non è nuova, basti pensare al passato come ad esempio la stagione senza costruzioni, quella di ritorno alla prima storica mappa del gioco ritenuta da molti la migliore o alle tantissime skin a tema, da Star Wars a John Wick.