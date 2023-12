Nell’incessante flusso di novità tecnologiche, gli utenti Apple possono ora godere di un’aggiunta che promette di trasformare l’esperienza musicale sui loro amati iPad. Si tratta di Apple Music Classical, un’app gratuita dedicata alla musica classica, recentemente estesa anche alla piattaforma iPad.

Come Apple Music Classical Trasforma l’ascolto della musica classica su iPad

L’aspetto rivoluzionario di questa applicazione risiede nella sua capacità di semplificare e rendere più accessibile l’ampio catalogo della musica classica. Con ben cinque milioni di brani disponibili e la possibilità di usufruire della qualità lossless a 192 kHz/24 bit, Apple Music Classical si propone come un regalo per gli amanti della musica classica inclusi nell’abbonamento ad Apple Music, senza alcun costo aggiuntivo.

L’app è stata originariamente lanciata a marzo per iPhone, ma ora raggiunge gli utenti di iPad, offrendo loro una presentazione grafica rivisitata per un’esperienza ottimizzata. L’obiettivo è rendere l’accesso a un vasto catalogo di musica classica più semplice e coinvolgente. Gli utenti possono immergersi in un mondo di album esclusivi, playlist curate da esperti, e biografie dettagliate dei compositori.

Dalle biografie dei compositori alle Playlist curate da esperti

La versione per iPad di Apple Music Classical mantiene le funzionalità chiave, ma con un’attenzione particolare all’aspetto visivo. L’interfaccia grafica è stata ottimizzata per lo schermo più grande dell’iPad, garantendo una navigazione fluida e intuitiva attraverso il vasto mondo della musica classica.

La possibilità di effettuare ricerche avanzate è uno dei punti di forza di questa app. Gli utenti possono cercare brani attraverso opere, direttori d’orchestra, compositori o persino attraverso il numero di catalogo. Questa flessibilità consente agli appassionati di personalizzare la propria esperienza musicale in base ai propri gusti e preferenze.

La sezione audio spaziale e la risoluzione Hi-Res Lossless a 192 kHz/24 bit sono le ciliegine sulla torta per gli audiofili. Questi elementi consentono agli utenti di immergersi completamente nella qualità superiore dello streaming musicale, offrendo un’esperienza sonora senza compromessi.

Apple Music Classical regala un’esperienza unica agli appassionati

L’app Apple Music Classical per iPad è molto più di una semplice aggiunta al catalogo di Apple. È un invito a esplorare le profondità della musica classica con facilità, scoprendo e apprezzando capolavori senza sforzo. Provala e lasciati trasportare nell’armonia senza tempo della musica classica. La melodia dell’innovazione suona sempre più forte grazie alla continua evoluzione di Apple e alle esperienze musicali straordinarie che offre ai suoi utenti.