Cosa c’è di meglio di iniziare il nuovo anno con un iPhone 15 di ultima generazione, nuovo di zecca e per di più gratuito?!

Ebbene, sappiate che Esselunga, la nota catena di supermercati italiani, ha lanciato in occasione delle feste di Natale un concorso a premi.

In palio 10.000 iPhone 15, carte prepagate e moltissimi altri fantastici premi.

La promozione sarà valida dal 7 al 24 Dicembre 2023, e parteciparvi è davvero molto semplice.

iPhone 15 in regalo con Esselunga, ecco come partecipare al concorso

Innanzitutto il concorso per la vincita dell’iPhone 15 è riservato esclusivamente ai clienti possessori di una carta Fidaty, che ovviamente potrete fare in qualsiasi momento in uno dei numerosi punti Esselunga.

Per partecipare al concorso dovrete effettuare una spesa di almeno 30 euro o possedere 50 punti Fragola.

Ogni volta che supererete la soglia richiesta, in uno o nell’altro modo, riceverete una cartolina da grattare.

Se trovate tre scritte identiche potrete vincere il premio corrispondente che è indicato su ciascuna cartolina distribuita.

Inoltre, per aumentare ancora di più le vostre probabilità di vincita dell’ambito iPhone 15, ogni 2 prodotti evidenziati nel volantino acquistati, si riceverà il triplo dei punti Fragola. Sullo stesso volantino troverete tutte le regole del gioco e altri consigli utili per riuscire accumulare più punti Fragola.

Il concorso è valido presso i negozi Esselunga, laESSE e le profumerie eb.

Non perdete questa incredibile occasione di vittoria, ogni giorno per voi fantastici prodotti in regalo.

Tenta anche tu la fortuna, in palio più di 10.000 iPhone 15 e altri premi in regalo .

Tutto questo solo con Esselunga !