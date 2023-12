Un ramo dell’economia che molto spesso ha sfruttato immense fortune per pochi attenti è senza alcun dubbio il collezionismo, in Italia è un’attività molto diffusa che riguarda soprattutto vecchie monete appartenenti alle lire che possono valere anche qualche migliaio di euro soprattutto se tenute in buone condizioni.

Le lire però non sono le uniche monete che possono valere qualcosa, molto spesso dimenticati ma di altrettanto elevato valore sono infatti i gettoni telefonici, i quali in passato venivano utilizzati come vero e propria moneta di scambio ma che ora ovviamente da molti decenni sono caduti in disuso.

Posso valere una fortuna

Questa tipologia di gettone può dunque valere davvero una piccola fortuna, i pezzi maggiormente ricercati includono monete tra cui lo Stipel, per quest’ultimo infatti i collezionisti più accaniti possono arrivare a spendere anche 990 euro, per quanto riguarda invece i set datati 1934 o 1935 il prezzo oscilla tra i 70 e i 200 euro.

per quanto riguarda invece i gettoni coniati dal 1959 al 1982 abbiamo le monete ESM che non riportano nessun luogo il cui valore può oscillare dai 50 ai 300 € in base al numero di serie mentre invece i gettoni Timo 1928 e Telve 1932 possono valere rispettivamente tra i 30 e i 150 € se in condizioni perfette.

Dunque nel caso foste curiosi o interessati cercate nei vecchi cassetti di casa vostra o dei vostri nonni e assicuratevi che le monete in questione siano in ottime condizioni, un requisito non indispensabile dal momento che spesso vengono acquistate comunque ma che sicuramente contribuisce a far lievitare il prezzo per tutti i collezionisti.

nel caso doveste trovarne uno il metodo per venderlo online è molto semplice vi basterà infatti fotografarlo e metterlo in vendita su uno dei maggiori shop online come eBay.