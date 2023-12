Gli iPhone 15 hanno conquistato il pubblico sin dalla loro uscita. In molti si sono accalcati fuori i negozi per ottenerne uno, oppure hanno aspettato il momento giusto. Non tutti però possono affrontare tale spesa con così tanta facilità. Purtroppo per noi (ATTENZIONE SPOILER) Babbo Natale non esiste e non leggerà mai la nostra letterina. Come fare? Magari affidarsi al caso può funzionare, tentando la sorte con il concorso natalizio Esselunga.

Quest’anno, Esselunga ha messo in palio premi straordinari nel suo concorso, invitando i clienti a partecipare e vivere la magia delle festività con la possibilità di vincere fantastici premi. Dal 7 al 24 dicembre, ogni cliente che effettua la spesa nei negozi Esselunga, online e nelle profumerie può partecipare.

Come partecipare al concorso Esselunga

Per partecipare, basta presentare la propria Carta Fidaty durante gli acquisti nei negozi fisici o inserire il relativo codice nell’apposito software per gli acquisti online. Ogni 30 euro di spesa o ogni 50 Punti Fragola (su un solo scontrino) garantiscono ai partecipanti una cartolina del concorso. Le cartoline contengono sei riquadri coperti da una vernice speciale. Rimuovendo lo strato di copertura simile ad un qualsiasi gratta e vinci, se compaiono tre scritte identiche di uno dei prodotti in palio, il fortunato vincitore si aggiudica il premio corrispondente. Gli ambiti premi includono una montagna di iPhone, oltre 10.000 per l’esattezza, 60.000 buoni spesa da 50 euro ciascuno.

Inoltre, coloro che effettuano acquisti nei negozi Esselunga, nelle profumerie eb e in laESSE avranno la possibilità di concorrere anche per vincere beauty box sempre al raggiungimento di 30 euro di spesa o dei 50 Punti Fragola. Il montepremi complessivo per questo concorso è di 15.299.920 euro, IVA inclusa, rendendo l’atmosfera natalizia ancora più scintillante per i fortunati vincitori.

Sebbene il montepremi di quest’anno possa sembrare meno ricco rispetto alle edizioni precedenti dove erano presenti più dispositivi elettronici, il concorso offre comunque ai partecipanti l’opportunità di festeggiare il Natale con la possibilità di vincite sorprendenti. Saranno festività piene di sorprese per i clienti Esselunga, che potranno partecipare fino al 24 dicembre. Non fatevi abbattere, i premi sono davvero molti e nella vita non si può mai sapere quando la ruota comincerà a girare. Buona fortuna a tutti felice Natale!