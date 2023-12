Siete alla ricerca di un termometro digitale per superare indenni la stagione fredda, colma di malattie di vario genere, tra cui ad esempio l’influenza che tanto preoccupa le persone più deboli? sappiate che Amazon ha indubbiamente la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

Il modello di termometro digitale di cui vi parliamo oggi viene prodotto direttamente da Amazon, così da essere sicuri di avere tra le mani un dispositivo di qualità, perfettamente in grado di garantire prestazioni di alto livello, ma allo stesso tempo di richiedere un esborso tutt’altro che elevato. Il suo nome è Amazon Basic Care, viene commercializzato in due colorazioni differenti, ma a prezzi altrettanto diversi tra loro.

Termometro digitale, il suo costo è di soli 2 euro

Un costo fisso davvero incredibilmente basso, infatti gli utenti possono oggi spendere solamente 2,89 euro per l’acquisto definitivo di un prodotto che è assolutamente essenziale per tutti noi, approfittando di una riduzione del 25% rispetto al prezzo più baso recente di 3,85 euro.

Il termometro non ha funzioni particolarmente avanzata, infatti fornisce una lettura rapidissima della temperatura corporea, può essere utilizzato per via orale, rettale o direttamente sotto le ascelle, ed è perfettamente adatto a tutte le età. La lettura della temperatura avviene in circa 60 secondi dal posizionamento/accensione, per evitare un consumo eccessivo delle batterie (incluse in confezione ed intercambiabili), è previsto uno spegnimento automatico dopo 10 minuti, il range di temperatura misurata va da un minimo di 32 gradi fino ad un massimo di 42,9°C.

La spedizione viene gestita direttamente da Amazon con consegna in tempi rapidissimi, basterà anche solo un giorno per averlo direttamente presso il proprio domicilio.