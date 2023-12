Un prezzo davvero shock vi attende su Amazon sull’acquisto di un tablet Android di ultima generazione, un prodotto di altissima qualità, dotato addirittura di display con risoluzione 2K, capace di incantare con prestazioni interessanti, ed un prezzo finale di vendita che non va oltre i 199 euro.

Il brand Teclast dirà sicuramente qualcosa di più a tanti consumatori che bazzicano da tempo Amazon, infatti è un marchio molto conosciuto e apprezzato. Il modello in questione prevede 12 pollici di diagonale, un display IPS LCD con risoluzione 2K, affiancato da un processore ad alte prestazioni, che prevede anche 16GB di RAM e 256GB di memoria interna (con microSD espandibile fino a 2TB).

Teclast, il tablet Android è scontato su Amazon

Un tablet di alta qualità al prezzo migliore de momento, questi viene infatti commercializzato ad un listino di 299 euro, ma applicando il coupon presente in pagina, l’utente potrà arrivare a spendere solamente 199 euro, approfittando di un incredibile risparmio di 100 euro.

Il sistema operativo è ovviamente Android 13, con navigazione garantita anche fuori di casa grazie alla presenza dello slot SIM in 4G LTE. Per quanto riguarda la connettività classica, annoveriamo la compatibilità con il WiFi dual-band (anche a 5GHz), passando comunque per Bluetooth e GPS di ultima generazione. La batteria integrata è comunque da 8000mAh, per una migliore autonomia generale; molto interessante è il comparto fotografico che prevede un sensore principale da 13 megapixel, capace di realizzare discreti scatti, a prescindere da tutto il resto.

La spedizione è immediata tramite Amazon, così da essere sicuri di avere la merce il prima possibile, nonostante tutto.