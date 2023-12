Per il mese di dicembre 2023 TIM ha presentato una serie di vantaggiose proposte nel suo portafoglio di tipo Operator Attack. Power Iron, Power Supreme e Wonder sono le protagoniste di queste offerte, con prezzi che iniziano da soli 6,99 euro al mese. Ciò che rende queste proposte ancora più interessanti è la possibilità di ottenere gratuitamente l’abilitazione alla rete 5G, una caratteristica di grande rilevanza nell’attuale panorama delle telecomunicazioni. Per attivare queste offerte online, i nuovi clienti possono visitare la pagina dedicata sul sito TIM e selezionare il loro attuale gestore per scoprire le offerte disponibili.

Le nuove offerte TIM con 5G gratis

Ciò che distingue ulteriormente queste offerte è la compatibilità con la promozione 5G Forever New, che consente di ottenere gratuitamente l’abilitazione alla rete 5G per le nuove attivazioni di alcune offerte mobile TIM limitate al 4G. La promozione 5G Forever New è valida fino al 6 gennaio 2023, secondo quanto indicato nelle descrizioni delle offerte TIM.

Una novità degna di nota è, inoltre, l’introduzione della possibilità di utilizzare lo SPID come metodo di identificazione per attivare la scheda telefonica, oltre alla già esistente video identificazione. Inoltre, dal 22 novembre 2023, è possibile richiedere le eSIM di TIM direttamente online, semplificando il processo di acquisto che precedentemente richiedeva una visita in negozio.

Attivando le offerte Operator Attack di TIM online con una eSIM, la linea mobile può essere attivata in pochi minuti, senza la necessità di attendere la spedizione della SIM fisica e il processo di validazione del video da parte dell’operatore. Anche l’identificazione tramite SPID accelera notevolmente il processo di attivazione.

Le due offerte nel dettaglio

TIM Power Iron Web New offre minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile di base su rete 4G. Il costo mensile è di 6,99 euro con addebito su credito residuo. Per attivare questa offerta, è necessario selezionare il proprio attuale gestore tra quelli elencati, come Iliad, PosteMobile, Fastweb, Coop Italia, o Altro Operatore, e richiedere la portabilità da uno degli operatori specificati.

TIM Power Supreme Easy Web New, alternativamente, offre minuti illimitati, 200 SMS e 150 Giga di traffico dati su rete 4G, al costo di 7,99 euro al mese. Anche questa offerta è attivabile selezionando il proprio gestore corrente e richiedendo la portabilità da uno degli operatori indicati.

Entrambe le offerte includono automaticamente 20 o 50 Giga in più al mese, attivati entro 2 giorni dall’attivazione senza alcuna azione richiesta da parte del cliente. È importante notare che TIM Power Supreme Easy Web New prevede il pagamento automatico tramite il servizio TIM Ricarica Automatica, che deve essere mantenuto attivo per tutta la durata dell’offerta.

Offerte dedicate da chi proviene da altri operatori

Per coloro che provengono da ho. Mobile, c’è l’opzione TIM Wonder New al costo di 9,99 euro al mese. Questa offerta comprende minuti illimitati, 200 SMS e 50 Giga di traffico dati in 4.5G, ma attivando l’offerta entro il 6 gennaio 2024, si ha anche accesso gratuito al 5G.

Le offerte Operator Attack non si limitano solo ai gestori menzionati in precedenza. Per i clienti provenienti da Kena, Noverca Full, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile, TIM propone ulteriori offerte, adattandosi alle esigenze specifiche di ciascun gestore. Ad esempio, per i clienti Kena viene proposta l’offerta standard TIM 5G Power Smart a 16,99 euro al mese.

È importante sottolineare che le tariffe degli operatori possono subire modifiche unilaterali nel tempo. TIM avvisa i clienti un mese prima delle eventuali variazioni, come richiesto dalla normativa vigente. Tutte le offerte includono gratuitamente i servizi di reperibilità LoSai e ChiamaOra di TIM, e sono compatibili con TIM Unica Power, un servizio a 1,90 euro al mese dedicato ai clienti che hanno con TIM sia un contratto per la linea fissa che uno per quella mobile.

Infine, le offerte TIM consentono l’utilizzo in roaming nei Paesi dell’Unione Europea con condizioni simili a quelle nazionali per minuti ed SMS, mentre per il traffico dati è previsto un limite massimo. A partire dal 27 novembre 2023, il limite per il traffico dati in roaming nell’UE è aumentato secondo la nuova formula prevista per il 2024, tuttavia, nelle pagine delle offerte Operator Attack online di TIM, vengono ancora riportate le soglie del 2023.