La macchina del caffè è un bene essenziale per noi italiani, un prodotto che non deve assolutamente mancare nelle case di ognuno di noi, e che può sempre tornare utile per produrre un caffè di qualità che possa accompagnare il fine pasto, oppure una merenda pomeridiana. Tra i brand più famosi sul territorio troviamo senza dubbio Bialetti, capace di produrre una macchina di qualità come la Bialetti Gioia.

Realizzata prevalentemente in plastica, presenta dimensioni di 34 x 9,3 x 22 centimetri, con una duplice colorazione, infatti sul mercato la si può acquistare in 8 varianti differenti, che variano proprio per il colore presente sui bordi, capace di presentare anche il logo Bialetti in rilievo. Il peso di 3kg ne permette il posizionamento praticamente ovunque si desideri, mentre la potenza di 230W la rende facilmente utilizzabile anche con una centrale elettrica portatile.

Macchina caffè Bialetti: ecco il suo prezzo attuale su Amazon

Il prezzo di vendita del prodotto è sicuramente conveniente, partendo dalla considerazione che il listino è di 72,99 euro, pensare di spendere in finale solamente 53,99 euro, la rende facilmente appetibile per tutti coloro che sono ben disposti a risparmiare il 26% del valore originario.

Il serbatoio da 500ml la rende più semplice da utilizzare nel lungo periodo, senza dover continuamente richiedere il rabbocco dell’acqua, mentre il raccogli-cialde inferiore è molto capiente per un utilizzo quotidiano di circa 1a settimana, prima dello svuotamento manuale. Il sistema di controllo è affidato direttamente ai due pulsanti presenti nella parte superiore, che permetteranno di selezionare la lunghezza del caffè da versare all’interno della tazzina.