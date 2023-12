WhatsApp, conoscevate queste TRE funzioni segrete?

WhatsApp pian piano ha aggiornato la piattaforma includendo al suo interno numerose possibilità di gran livello. Oltre a mettere a disposizione degli aggiornamenti dal punto di vista grafico, sono arrivate delle opportunità molto utili per migliorare l’esperienza utente. La celebre applicazione di messaggistica si è ritrovata infatti improvvisamente a vivere un nuovo boom, dopo anni in cui gli utenti avevano espresso critiche feroci.

A quanto pare però non è ancora finita visto che il colosso sta riportando altre novità nell’ultimo periodo, con tante altre che bollono in pentola all’interno dell’applicazione in versione beta. Manca poco per il rilascio dedicato all’applicazione in pianta stabile, sia per iOS che per Android. Ora però è il turno di tre applicazioni esterne, utili per avere funzionalità che WhatsApp mai permetterebbe ai suoi utenti.

WhatsApp, arrivano nuove funzionalità davvero interessanti: ne sono tre

Whats Tracker consente di spiare i movimenti degli utenti che si desidera tener d’occhio. Arriverà una notifica ogni volta che un utente entrerà o uscirà, che consentirà allo spione di turno che ha scaricato l’applicazione di capire che quella persona è online o che è definitivamente uscita dall’applicazione principale. Alla fine della giornata ci sarà anche il solito report con tutti gli orari scritti.

Con Unseen invece si può conoscere il contenuto di tutti i messaggi al di fuori di WhatsApp. Ovviamente non si risulterà mai online e inoltre non si aggiornerà l’ultimo accesso. Il vantaggio sarà quello di sapere comunque tutto ciò che è arrivato su WhatsApp ma senza entrare al suo interno.

Infine con WAMR potrete recuperare i messaggi eliminati ogni volta che qualcuno li cancellerà prima di farveli leggere.