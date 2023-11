La macchina da caffè automatica è una piccola coccola che gli utenti si possono concedere ogni mattina, per riuscire a gustare un caffè molto simile a quello del bar anche direttamente presso la propria abitazione. Tra i tanti modelli attualmente disponibili in commercio si potrebbe optare per il modello di Philips Series 2200, una entry level capace comunque di garantire ottime prestazioni.

Il prodotto presenta il classico design dei dispositivi del suddetto brand, è realizzato nel giusto mix tra metallo e plastica, con macine 100% in ceramica per macinare correttamente i chicchi di caffè inseriti nel serbatoio posteriore. Il suo utilizzo è assolutamente intuitivo, potendo approfittare appunto del display touch tramite il quale gestire il quantitativo di caffè da erogare, la precisione nella macinatura dei chicchi e similari.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Philips, macchina da caffè con sconto di 280 euro su Amazon

Uno dei brand più amati, per quanto riguarda la produzione di macchine da caffè, proprio per questo motivo apprendiamo con piacevole stupore la decisione di Amazon di scontare il modello EP2220/10 ad un prezzo assolutamente conveniente. Pensate che ad oggi il listino è di 509 euro, per apprezzare fino in fondo la spesa finale che si aggira attorno a soli 229 euro.

L’erogatore permette il posizionamento di due tazzine nella parte inferiore, così da poter erogare due bevande in contemporanea. Dimensionalmente il prodotto è molto più piccolo delle aspettative, raggiungendo 37,1 x 24,6 x 43,3 centimetri, ed una bellissima colorazione nero satinata che gli conferisce una certa eleganza, riuscendo a posizionarlo alla perfezione anche in una cucina moderna, ed approfittando così di tutte le ottime prestazioni offerte.