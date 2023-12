YouTube ha recentemente introdotto significative modifiche nella gestione delle interazioni e dei commenti sulla piattaforma, rivoluzionando l’esperienza sia per gli utenti che per i content creator. Uno degli aggiornamenti più rilevanti riguarda il conteggio delle visualizzazioni, che ora viene aggiornato automaticamente e in tempo reale insieme al numero di like sui video.

Una guida alle ultime funzioni di moderazione

Parallelamente, YouTube ha anche implementato un nuovo strumento di moderazione dei commenti, offrendo ai content creator maggiore controllo sulla gestione delle interazioni nella sezione commenti. Secondo un tweet dall’account YouTube Creators, ora è possibile mettere in pausa le interazioni degli utenti per un periodo limitato di tempo. Questa funzionalità consente agli YouTuber di sospendere temporaneamente la possibilità per gli utenti di lasciare nuovi commenti, mantenendo comunque visibili quelli già pubblicati. Con le opzioni “on”, “off” e ora “pausa”, gli utenti hanno maggior flessibilità nel moderare l’attività nei commenti.

L’obiettivo principale di questa funzione è mitigare il rischio di una cascata di commenti negativi o inappropriati sotto i video. Ciò rende più difficile prendere di mira specifici video o content creator attraverso commenti offensivi. Inoltre, gli YouTuber non sono più costretti a disattivare di default i commenti per contenuti sensibili, poiché possono ora utilizzare la modalità “pausa” per gestire in modo più mirato le interazioni dei commentatori.

Come YouTube offre una maggiore precisione e trasparenza

YouTube ha anche riorganizzato le impostazioni dei commenti nella dashboard dei content creator, introducendo la funzione di “pausa” e altri strumenti di moderazione. Un esempio è il tool in grado di riconoscere e bloccare automaticamente i commenti inappropriati, consentendo al content creator di approvarli personalmente, se desiderato.

Inoltre, c’è un ulteriore livello di moderazione che permette di bloccare tutti i commenti, sottoponendoli a una revisione manuale da parte dello YouTuber prima della loro pubblicazione. Questo livello di controllo consente agli utenti di leggere e approvare le interazioni dei fan prima che vengano visualizzate pubblicamente sotto i loro video, offrendo un controllo ancora più dettagliato sulla gestione dei commenti.

In conclusione, queste nuove funzionalità di YouTube mirano a creare un ambiente più sicuro e controllato per i content creator, consentendo loro di gestire in modo più efficace le interazioni della community e di mantenere un dialogo aperto con il loro pubblico, riducendo al contempo il rischio di abusi o contenuti inappropriati nei commenti. Resta da vedere come queste modifiche influenzeranno l’esperienza generale degli utenti e la dinamica della community su YouTube.