È il momento di promozioni natalizie in casa Vodafone, ed ecco che dunque è subito arrivato il nuovo spot televisivo per acquisti “un pezzetto alla volta”, si tratta del nuovo video natalizio di Vodafone dedicato a coloro che vogliono acquistare uno smartphone a rate per non dover esborsare una barca di soldi in un unico colpo.

Il testimonial del video è Alessandro Cattelan e sponsorizza un nuovo metodo di rateizzazione degli smartphone chiamato appunto Smartphone Easy, mostrando il tutto in una scena legata ad un regalo per mamma nella quale si mostra come funziona il tutto.

Lo spot e Smartphone Easy

Nel dettaglio nel video si mostra una famiglia intenzionata a pagare uno smartphone a rate, recandosi nel centro Wind si vede poi esordire Alessandro Cattelan che con un pezzetto di cioccolata afferma di star pagando lo smartphone un pezzetto alla volta, ed ecco che Vodafone ci spiega che nei centri sarà possibile acquistare smartphone con un finanziamento tramite Compass che consente di dividere il prezzo fino a 48 piccole rate.

Nel dettaglio Smartphone Easy di Vodafone consente di accedere ad una rata minima mensile di 5 euro per un importo minimo finanziabile di 120 euro, con addebito ovviamente su conto corrente per l’acquisto di smartphone: Apple, Google, Honor, Motorola, Samsung, Oppo e Xiaomi.

Per tutti i clienti Vodafone mobile con modalità di pagamento SmartPay e bundle attivo tutti gli acquisti saranno a tasso zero, altrimenti si applicherà il tasso di Compass pari al 13,9%, in più se restituirete un vecchio device riceverete anche uno sconto sul prezzo.