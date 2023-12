Vodafone contro Iliad e TIM, le Silver hanno 150 GB e partono da 7 EURO

Vodafone vuole recuperare gran parte del suo vecchio pubblico e lo sto facendo con alcune manovre ben precise. Le sue nuove offerte fanno parte di una gamma molto conosciuta, che è ritornata con prezzi diversi rispetto a prima.

Ora come ora, come già anticipato, l’attenzione è concentrata su due promo di gran livello che hanno nomi già sentiti, ovvero le Silver.

Entrambe le soluzioni non cambiano per quanto riguarda il nome ma solo per quanto riguarda alcuni contenuti e il prezzo mensile. Probabilmente prima d’ora Vodafone non è mai stata così economica per il pubblico. In realtà c’è anche un regalo pagando con SmartPay.

Vodafone, offerte Silver: nuove promo da 7 euro a salire

Dopo aver visto gli altri gestori dare del loro meglio, ora è il turno di Vodafone. La celebre azienda sta mettendo infatti in netta difficoltà le altre compagini, lanciando delle promozioni ogni mese. La più interessante del momento sembrerebbe essere la Silver da 9,99 € al mese, quella che al suo interno e include ogni mese minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti verso tutti e 150 giga in 4G.

Anche la seconda offerta risulta particolarmente amata dal pubblico, costando solo 7,99 € al mese. Il provider al suo interno include minuti e messaggi senza limiti con 100 giga disponibili per la navigazione web in 4G.

Oltre a questo c’è da ricordare che tutti gli utenti che sceglieranno il metodo di pagamento SmartPay automatico, potranno ottenere 50 giga gratuiti ogni mese. Questi verranno accumulati con quelli dell’offerta ma non saranno cumulabili se non utilizzati.