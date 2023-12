Expert è destinata a far parlare nuovamente di sé, con il lancio di una spettacolare campagna promozionale che vuole effettivamente mettere a disposizione dell’utente finale una lunghissima selezione di sconti speciali dai prezzi inediti ed esclusivi, a prescindere dalla provenienza.

Dovete sapere, infatti, che gli stessi ordini sono facilmente effettuabili ovunque in Italia, così da potervici accedere da qualsiasi regione, ed in parallelo che gli stessi prezzi sono comprensivi di garanzia di 24 mesi, che copre i vari difetti di fabbrica, oppure anche il loro essere no brand (per quanto riguarda la telefonia mobile), così da ricevere merce con aggiornamenti rilasciati dal produttore.

Expert, un’occasione davvero unica per spendere poco

Un risparmio assolutamente degno di nota da Expert che parte dalla fascia più alta della telefonia mobile, dove si trova iPhone 15, il cui prezzo si aggira attorno agli 899 euro, oppure anche iPhone 15 Pro Max, disponibile a 1489 euro, per poi scendere verso Galaxy S23 Ultra, acquistabile dagli utenti con un esborso finale di 1099 euro.

Spendere poco con Expert è davvero possibile, se pensate che comunque sono anche disponibili Oppo A38, Redmi A2, Oppo A98, Realme 11 Pro, Realme C53, Samsung Galaxy A04s, TCL 40 Se o anche Oppo A78, tutti a meno di 450 euro. A prescindere dal modello selezionato, ricordiamo che sono completamente sbrandizzati e disponibili con la solita garanzia di 24 mesi, che riesce così a coprire i vari difetti di fabbrica che si potrebbero riscontrare in fase di utilizzo.