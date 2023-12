Samsung Galaxy Book3 è un laptop di qualità che vuole raggiungere i mostri sacri del settore, partendo da una base eccellente, che prevede un design di alto livello, realizzato spesso in alluminio o metallo, al cui fiano troviamo comunque specifiche tecniche di qualità.

Il modello attualmente in promozione su Amazon prevede infatti un display da 15,6 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD, alle cui spalle prende posto un processore Intel Core i5 di 13esima generazione, con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD. Il sistema operativo è ovviamente Windows 11 Home, con possibilità di ricevere ogni tipologia di aggiornamento a titolo completamente gratuito.

Samsung Galaxy Book3, ecco qui lo sconto del momento

Il prodotto viene commercializzato ad un prezzo che comunque risulta essere fortemente ribassato rispetto al passato, se considerate appunto che bastano 699 euro sul mercato, grazie alla riduzione applicata del 26% sul valore di listino di 949 euro.

Una delle sue caratteristiche di maggiori rilievo è l’essere estremamente portatile, infatti ha dimensioni di 35,66 x 22,91 x 1,54 centimetri, con un peso di 1,58 kg, il che ne facilita il posizionamento ad esempio in una borsa, in un piccolo zainetto o similari. Elevata è anche la multimedialità del singolo prodotto, capace di supportare il Dolby Atmos, con 2 altoparlanti che garantiscono un suono dinamico, perfettamente bilanciato e ricchissimo di dettagli, grazie anche al supporto al WiFi 6 di ultima generazione, con il suo essere dual band per gestire al meglio la banda e le connessioni.