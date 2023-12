Il 2023 è giunto alla sua conclusione e, come di consueto, TikTok ha presentato il suo entusiasmante recap annuale, offrendo uno sguardo dettagliato sui trend e le novità che hanno caratterizzato la piattaforma nel corso dell’anno. Con una crescita straordinaria, la community di TikTok ha raggiunto la cifra impressionante di 19,7 milioni di utenti, confermando la sua posizione di riferimento nell’universo dei social media.

I nuovi trend di TikTok

Nell’ambito della moda, il 2023 è stato colorato di rosa grazie al film di Barbie, che ha ispirato una vera e propria ondata di tendenze. Gli utenti hanno condiviso video creativi, tutorial di trucco e outfit ispirati al mondo incantato di Barbie, trasformando la stagione estiva in un momento di pura espressione creativa e stile unico.

La scena musicale di TikTok ha riscoperto artisti del passato, con Melodie e Céline Dion che hanno conquistato il cuore della community. I brani iconici di questi artisti sono diventati la colonna sonora di numerosi video, creando una sorta di revival musicale che ha unito diverse generazioni di utenti TikTok.

Un fenomeno di tendenza nel 2023 è stato l’ammirazione per lo stile unico delle pellicole di Wes Anderson. Molti tiktoker hanno abbracciato questo stile visivo distintivo, creando video ispirati alle atmosfere e alle estetiche dei film di Anderson. Questo fenomeno ha reso i film di Anderson una fonte di ispirazione per la creatività dei creator su TikTok.

La regina italiana è NewMartina

Tra i tiktoker più amati e seguiti, spicca “NewMartina”, che ha conquistato il cuore della community. Con i suoi video e ha raggiunto la stratosferica cifra di 7 milioni di follower in pochi mesi, accumulando oltre 458 milioni di visualizzazioni. Un altro protagonista indiscusso è Khaby Lame, il creator più seguito del mondo, che con i suoi 162 milioni di follower ha divertito e intrattenuto milioni di utenti con il suo umorismo unico.

Il 2023 ha visto emergere anche una presenza insolita ma adorabile nella categoria “Per Te” di TikTok: Munchkin Italia. Un gruppo di gattini che ha conquistato il cuore degli utenti mentre camminavano con eleganza e simpatia su celebri successi rap. Questi adorabili gattini hanno portato gioia e sorrisi alla community.

In conclusione, il 2023 è stato un anno di crescita e diversità per TikTok. La sua community che ha continuato a prosperare grazie alla creatività, all’umorismo e all’ecletticità che caratterizzano la piattaforma. Con l’anno che volge al termine, sono in molti che pensano con entusiasmo alle nuove possibili tendenze e sfide che il 2024 porterà su TikTok.