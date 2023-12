Vodafone, hai tempo fino all'11 dicembre per acquistare questa speciale promo Fibra

Vodafone ha lanciato una promozione esclusiva online per la sua Fibra, con l’attivazione gratuita che rappresenta un notevole risparmio rispetto al costo standard di 39,90 euro. Questa offerta è valida fino all’11 dicembre 2023, fornendo un’opportunità ideale per chi desidera passare a un servizio internet veloce e affidabile.

Vodafone: la promo di cui hai sempre avuto bisogno

L’offerta si articola in due diverse opzioni di tariffa. I clienti esistenti di Vodafone possono accedere al servizio di Fibra a partire da 22,90 euro al mese. Per coloro che non sono attualmente clienti di Vodafone, la tariffa mensile è di 24,90 euro, una riduzione rispetto al prezzo standard di 27,90 euro.

Il pacchetto Fibra di Vodafone offre una serie di vantaggi a un prezzo competitivo. Il costo di attivazione iniziale è completamente gratuito se si sottoscrive il servizio online sul sito ufficiale di Vodafone o attraverso l’opzione “Ti richiamiamo noi”. Per quanto riguarda il costo di attivazione rateizzato, è previsto un addebito di 5 euro al mese per 24 mesi, già incluso nel prezzo dell’offerta. Dopo il periodo iniziale di due anni, il canone mensile non subirà variazioni.

La connessione offerta comprende internet illimitato 24 ore su 24 con la tecnologia FTTH, garantendo velocità massime fino a 2.5 Gigabit/s in download e 500 Mbps in upload, a seconda della copertura disponibile. In alternativa, è possibile optare per connessioni FTTC o ADSL. Il modem incluso supporta Wi-Fi 6 e dispone di Wi-Fi Optimizer, un sistema che ottimizza la stabilità e la velocità della connessione per tutti i dispositivi connessi. Le chiamate da telefono fisso sono illimitate verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, mentre le chiamate internazionali non sono incluse nel pacchetto. In caso di recesso, è previsto un corrispettivo di 15 euro in caso di migrazione verso un altro gestore o di 23 euro per la cessazione della linea fissa.

Per approfittare dell’offerta e attivare la connessione Fibra di Vodafone a partire da 22,90 euro, è sufficiente visitare il sito di Vodafone e completare il processo di sottoscrizione prima dell’11 dicembre 2023, per beneficiare di un servizio internet ad alta velocità a un prezzo vantaggioso.