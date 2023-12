Netflix e i FILM DI NATALE da guardare ora, la lista

Continua ad essere un periodo d’oro per Netflix che infatti vuole stupire tutti i suoi utenti con alcuni film di grande spessore. È arrivato il periodo natalizio e per questo motivo tutti saranno ancora più incollati alla TV, magari nella speranza di trovare un bel film di Natale.

Ce ne sono alcuni molto interessanti, che in molti potrebbero non aver visto, che potete scoprire proprio nel prossimo paragrafo.

Netflix, ecco alcune produzioni interessanti da vedere in famiglia

Molto interessante su Netflix è Natale al Drive-In, che vedrà una donna, avvocato in carriera, intenta a salvare uno storico teatro prima delle festività natalizie. I suoi piani si complicheranno improvvisamente quando si riavvicinerà ad una sua vecchia fiamma che, guarda caso, sarà l’uomo che vuole vendere l’intero edificio.

Se poi non avete mai visto Best Christmas Ever, potrebbe essere il momento per farlo. Questo film vede un vero e proprio scherzo del destino riunire due famiglie per Natale, con la protagonista, Charlotte, che cercherà in ogni modo di dimostrare che la vita della sua vecchia amica Jackie non è affatto perfetta come come vuole sembrare.

Non passa mai di moda poi un film del 2012, ovvero Il peggior Natale della mia vita. Fabio De Luigi, nelle vesti di Paolo, si ritroverà a trascorrere il Natale con la famiglia di sua moglie all’interno del castello che appartiene al capo del suo suocero. Purtroppo per lui, combinerà talmente tanti guai da mettere a repentaglio il rapporto con la famiglia della sua compagna di vita e anche con lei stessa.