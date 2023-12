Nell’anno in corso, il 2023, Netflix ha segnato un aumento significativo delle cancellazioni, lasciando una lista sempre più lunga di serie TV senza un proseguimento. A pochi mesi dalla conclusione del 2023, la piattaforma di streaming ha accumulato un numero considerevole di cancellazioni, alcune delle quali prevedibili, altre decisamente inaspettate. Le cancellazioni, sebbene dolorose, sono una parte inevitabile del mondo delle serie TV, soprattutto quando si tratta delle piattaforme di streaming. La delusione nel scoprire che la propria serie preferita non avrà mai una conclusione è tangibile, ma approfondiamo quali sono le serie TV cancellate da Netflix nel corso del 2023.

La peggiore cancellazione: addio a “1899”

La serie fantascientifica “1899“, considerata uno dei progetti più ambiziosi di Netflix, è stata annullata dopo una sola stagione, deludendo i fan con uno dei finali più sconvolgenti dell’anno precedente. Nonostante un cast d’eccezione, una trama superba e l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, la serie non ha ottenuto il rinnovo. La decisione di cancellare “1899” è stata guidata principalmente dai costi di produzione elevati rispetto ai guadagni derivati dalle ore di visualizzazione. La fusione di flussi energetici di particelle potrebbe aver contribuito alla cancellazione, ma alla fine, sono le questioni finanziarie a prevalere.

La cancellazione di “1899” è stata guidata da una combinazione di fattori, con la valutazione interna di Netflix che gioca un ruolo chiave. Nonostante il finale senza precedenti e la trama avvincente, la serie è stata sopraffatta da altri titoli, come “Mercoledì” di Tim Burton, che hanno attirato maggiormente l’attenzione del pubblico. Netflix ha pesato l’impatto, il punteggio di efficienza e la quota di visualizzazione, e visto il budget investito, le aspettative interne non sono state soddisfatte, portando alla cancellazione della serie.

Oltre “1899”: altre serie cancellate nel 2023

La cancellazione di “1899” è solo una delle numerose serie che hanno detto addio nel 2023. “Inside Job“, la serie animata inizialmente rinnovata per la seconda stagione nel giugno 2022, è stata anch’essa cancellata a gennaio 2023. La serie con Sandra Oh, “The Chair“, non è riuscita a ottenere un rinnovo dopo la prima stagione, subendo la stessa sorte di “Dead End: Paranormal Park“, “Uncoupled“, “Juvenile Justice“, e “Hot Skull“, tutte cancellate a gennaio 2023.

Altri titoli importanti hanno fatto parte delle cancellazioni Netflix del 2023. “Young Wallander” è stato cancellato a marzo 2023, seguito da “Sex/Life” ad aprile 2023. “Freeridge“, spin-off di “On My Block“, è stato cancellato ad aprile, mentre “Smiley” e “Rebelde” hanno condiviso la stessa sorte a maggio 2023. A maggio, sono state cancellate anche “Man vs Bee” e “Lockwood & Co.“, quest’ultima una serie britannica soprannaturale.

Le ultime due cancellazioni del 2023: “Benvenuti a Eden” e “Tenebre e Ossa”

Le ultime due cancellazioni dell’anno sono arrivate a luglio 2023 con “Benvenuti a Eden” e “Tenebre e Ossa“. Il titolo spagnolo di fantascienza “Benvenuti a Eden” è stato bloccato da Netflix dopo solo due stagioni a causa dei bassi ascolti nella sua seconda stagione. La serie spagnola “Sky High“, sequel del film del 2020, ha subito la stessa sorte, insieme a “Tenebre e Ossa”, il racconto fantasy ispirato alla saga di Leigh Bardugo.

L’anno 2023 è stato testimone di numerose cancellazioni su Netflix, dimostrando che il mondo delle serie TV è spietato e guidato dalle dinamiche finanziarie. Sebbene le cancellazioni possano essere dolorose per i fan, sono parte integrante dell’ecosistema delle piattaforme di streaming. L’attenzione su valutazioni interne, impatto e visualizzazioni, oltre a fattori finanziari, sottolinea la necessità di un equilibrio delicato tra qualità e sostenibilità economica. Mentre alcuni titoli hanno dovuto dire addio, il mondo delle serie TV continua a evolversi, aprendo la strada a nuove storie e possibilità.