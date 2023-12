Truffa SUPER pericolosa, il tentativo di phishing che svuota il conto

I tentativi di truffa sono sempre dietro l’angolo, esattamente come è capitato questa volta a numerosi utenti che non hanno perso tempo a segnalarci l’accaduto.

Come potete notare nel prossimo paragrafo, c’è un testo davvero incredibile, al quale qualcuno avrebbe abboccato.

Truffa clamorosa, ecco il testo imputato

“Ciao, il mio nome è Aretha, e capisco che questa lettera possa sembrare molto strana e soprattutto inaspettata.

Allo stesso tempo, spero che non ti dispiaccia se ti propongo di incontrarci. Una settimana fa ti ho visto per strada e, a dire il vero, sono stata molto attratta da te. La tua attrattiva e il tuo aspetto interessante non mi hanno lasciato indifferente. Spesso occupi i miei pensieri e i miei amici dicono addirittura che sto impazzendo.

Vorrei conoscerti meglio, parlare, passare del tempo insieme. Spero tu capisca quello che intendo.

Se anche tu sei interessato, conosciamoci e vediamo cosa può succedere tra di noi.

Sono pronto a fare tutto il possibile per conoscerti meglio e trascorrere del tempo in tua compagnia. Voglio però sottolineare un punto importante.

Ho creato un profilo sul forum di incontri della nostra città e ho compilato un modulo. Mi farebbe piacere se mi contattassi lì. Penso che tu capisca la mia situazione. Non vedo l’ora di ricevere il tuo messaggio. Spero che mi scriverai al più presto possibile in modo che possiamo iniziare la nostra entusiasmante conoscenza. Lascerò anche la mia foto nella lettera. Il mio profilo su un sito di incontri“.

Esattamente dopo tutto questo, comparirà un link che vi proporrà di iscrivervi al sito di incontri di cui si racconta nel messaggio. Molti utenti hanno effettuato l’iscrizione ritrovandosi a concedere senza sapere nulla i propri dati personali e anche quelli delle carte di credito. Fate dunque molta attenzione e non cascate in questo tranello.