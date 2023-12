Lidl è una delle realtà maggiormente in crescita nell’ultimo periodo, per la sua capacità di mettere a disposizione degli utenti finali un risparmio fuori da ogni logica, oltretutto con prezzi quasi mai visti prima d’ora in Italia. Le categorie merceologiche coinvolte spaziano dalla tecnologia, passando per i beni di prima necessità ed il fai-da-te, per una variabilità assurda.

La campagna promozionale corrente è da ritenersi attiva solo ed esclusivamente nei negozi fisici, è sempre importante ricordare che parlando di Lidl non è assolutamente possibile acquistare i prodotti in altro modo, ovvero tramite il sito ufficiale. La sua scadenza, a patto che le scorte non terminino anzitempo, è prevista per domenica 10 dicembre 2023.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale dedicato alle offerte Amazon, potrete trovare i codici sconto gratis ed anche i prezzi più bassi del momento.

Lidl, offerte ed occasioni mai viste prima d’ora

Fino al 10 dicembre potete acquistare grandi prodotti da Lidl a prezzi estremamente convenienti, come al solito l’attenzione posta dall’azienda tedesca è mirata sul fai-da-te, dove si trovano ottimi dispositivi elettronici che hanno comunque un prezzo non superiore ai 50 euro.

Tra questi modelli annoveriamo aspirapolvere da liquidi a 49 euro (eccellente la varietà di accessori inclusi in confezione), la smerigliatrice angolare disponibile a soli 29 euro oppure anche una tra levigatrice multifunzione e smerigliatrice assiale, che costano 24,99 euro, passando infine sul multimetro a pinza o a penna, che ha un prezzo di soli 14,99 euro.

Tutti questi sconti, come anticipato del resto, sono perfettamente fruibili fino al 10 dicembre 2023, in ogni negozio di casa Lidl.