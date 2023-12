MediaWorld torna a fare la voce grossa nella rivendita di elettronica con una campagna promozionale pensata per invogliare il maggior numero di utenti all’acquisto, con la sottoscrizione di ordini legati a prodotti di alta qualità, senza dover investire cifre troppo elevate.

Gli stessi acquisti possono tranquillamente essere completati dai consumatori nei vari negozi in Italia, senza doversi preoccupare di scorte troppo ridotte o similari, oppure comunque è possibile affidarsi al sito ufficiale, che prevede la consegna a domicilio, evitando così il pagamento delle spese di spedizione.

MediaWorld, grandi occasioni per risparmiare

Le offerte MediaWorld spaziano tra tantissime categorie merceologiche, e cercano di offrire la giusta variabilità al consumatore finale, nell’idea comunque di poter acquistare quasi ciò che si vuole, partendo ad esempio dalla PS5 Slim con disco ottico integrato, disponibile all’acquisto a 549 euro.

Gli utenti che invece fossero alla ricerca di uno smartphone di ultima generazione, potranno fare affidamento su un modello comunque di fascia bassa, quale potrà essere Realme 10, che costa solamente 199 euro, oppure uno dei suoi fratelli, come Realme C53, Realme C51 o anche Realme C33, per finire con il modello più performante tra tutti: Realme 11 Pro+ 5G, disponibile a 419 euro.

Le alternative potrebbero essere rappresentate da tablet di ultima generazione, come Galaxy Tab S9 Fe, in vendita a 499 euro, oppure anche Galaxy Tab A8 a soli 199 euro, per finire con Lenovo Tab M10 Plus Gen 3, in vendita a 179 euro. Ogni altro riferimento al volantino discusso nell’articolo è rimandato al seguente link.