Euronics continua a stupire il pubblico con il lancio di una campagna promozionale davvero spettacolare, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare i prezzi più bassi del momento, con la possibilità comunque di mettere le mani su prodotti di alta qualità, senza spendere cifre eccessive.

Le offerte del volantino sono a dir poco impressionanti, tutti gli utenti vi possono accedere sull’intero territorio nazionale, senza variazioni in termini di socio di appartenenza, o vincoli particolari. Oltretutto, gli stessi ordini possono essere tranquillamente completati tramite il sito ufficiale, così da essere sicuri di non perdere di vista nemmeno una singola riduzione di prezzo.

Le offerte Amazon migliori della giornata vi attendono oggi sul nostro canale Telegram ufficiale, premendo qui le avrete tutte sul vostro smartphone in esclusiva.

Euronics, un volantino davvero unico

Le offerte di Euronics sono davvero da capogiro, con tantissimi smartphone in promozione, anche se principalmente legati alla fascia media della telefonia mobile, ovvero con un prezzo finale non superiore ai 500 euro. Tra i modelli che dovete aggiungere direttamente al vostro carrello annoveriamo Galaxy A34, che oggi costa 299 euro, passando poi per Galaxy A54 a 399 euro, Galaxy A14 a 169 euro, Xiaomi 13T a 499 euro, Redmi Note 12 Pro a 259 euro, oppure anche Redmi Note 12, che ha un valore di 179 euro.

L’unico accenno ai top di gamma viene proposto con la presenza di iPhone 13, che oggi viene commercializzato con un prezzo finale di 659 euro, per quanto riguarda la variante no brand con garanzia di 24 mesi. Il volantino Euronics lo potete trovare direttamente a questo indirizzo, o poco più sotto.