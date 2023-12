IPTV, ora l'AGCOM fa sul serio: SUPER multe fino a 5000 EURO

Le nuove leggi che sono state varate ufficialmente durante la scorsa estate stanno entrando ormai in vigore. Tutti coloro che usano costantemente le IPTV possono ritrovarsi improvvisamente ad avere a che fare con grandi problemi. Gli utenti che hanno scelto di adottare questa tipologia di abbonamento illegale, non sanno di correre rischi molto più grandi rispetto ad un tempo.

Seguire l’ottica del “Tanto non capiterà mai a me” è la cosa più sbagliata che esiste: i poteri delle istituzioni sono ormai aumentati tantissimo. È possibile infatti risalire alle strutture di rete che si occupano di diffondere i dati di tutti i server IPTV che portano dunque al proliferare della pirateria.

Già in passato diversi utenti sono stati beccati con le mani nel sacco, sia a guardare canali trasmessi in maniera illegale, sia a vendere il servizio. Adesso però le cose sono cambiate con nuove sanzioni istituite per entrambe le categorie di malfattori.

IPTV, adesso i poteri dell’AGCOM sono reali: si può chiudere un sito in 30 minuti

I poteri nelle mani dell’AGCOM sono ufficiali e sono aumentati come mai prima d’ora. Il famoso ente può infatti individuare un sito e chiuderlo entro 30 minuti, lasciando dunque al buio coloro che stavano guardando in maniera illegale. Dopo aver fatto questo si passerà ad identificare tutte le persone che si nascondevano dietro la piattaforma IPTV.

Nel caso in cui dovessero essere beccate delle persone a guardare un canale di questo servizio, si potrebbe procedere con multe fino a 5000 €. Coloro che invece vendono abbonamenti di questo genere, rischiano multe ancor più alte e anche il carcere fino a tre anni.