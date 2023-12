Hideaki Nishino di Sony Interactive Entertainment ha recentemente condiviso la sua prospettiva sull’eterno confronto tra console e computer in un’intervista con Nikkei Asia. L’esclusivo capo di Sony ha affrontato il tema, esaminando i vantaggi distintivi di possedere una PS5 rispetto a un PC.

Console vs. PC: le ragioni di Sony per scegliere la PS5

Nell’intervista, Nishino ha risposto a una domanda sulla tendenza del mercato che si sposta sempre più verso il gaming su dispositivi mobili e PC, evidenziando nel contempo le ragioni per cui la PS5 rimane un’opzione più vantaggiosa. Ha sottolineato che, nonostante l’espansione del gaming su altre piattaforme, la PS5 offre un’esperienza di gioco immediata senza richiedere un ingente investimento di tempo o denaro.

“Un computer da gaming equivalente alla potenza della GPU della PS5 richiede un considerevole investimento finanziario e di tempo per essere assemblato”, ha dichiarato Nishino. “Mentre questa opzione può offrire gratificazioni personali, una console dedicata consente a qualsiasi giocatore di immergersi immediatamente in giochi di altissimo livello tecnico appena esce dalla scatola.”

Il capo di Sony ha approfondito la discussione sottolineando il valore aggiunto che Sony porta al tavolo grazie alla capacità di trasformare i propri franchise di giochi in film e serie TV, espandendo così l’ecosistema PlayStation. Ha fornito un esempio concreto menzionando il successo di The Last of Us, rivelando che la serie TV della HBO ha innescato un aumento significativo delle vendite dei giochi appartenenti al franchise.

Sony e l’arte di trasformare videogiochi in successi TV

Inoltre, nell’ambito della discussione su The Last of Us, va menzionato che la Stagione 2 della rinomata serie TV è prossima a entrare in produzione. Secondo quanto affermato dal capo di HBO, Casey Bloys, durante una recente conferenza stampa, l’avvio delle riprese è previsto per i primi mesi del 2024.

Tuttavia, il CEO ha sottolineato che alcune difficoltà hanno rallentato il processo produttivo. Gli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA, i sindacati che rappresentano attori e professionisti nel settore cinematografico e televisivo negli Stati Uniti, hanno purtroppo causato dei ritardi nella realizzazione della seconda stagione dello spettacolo.

Nonostante queste sfide, l’annuncio della produzione imminente della Stagione 2 di The Last of Us ha suscitato grande interesse e attesa tra i fan. La serie TV ha già dimostrato di essere un successo, contribuendo significativamente all’incremento delle vendite dei giochi appartenenti al franchise e della PS5. Questo evidenzia ulteriormente il potere dei media convergenti nel mondo dell’intrattenimento e la capacità di un franchise di videogiochi di estendersi oltre il suo formato originale per diventare una parte integrante della cultura popolare