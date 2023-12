ho. Mobile, le due promo che vale la pena provare una volta nella vita

ho. Mobile sta emergendo come un’opzione sempre più popolare per gli utenti che cercano tariffe vantaggiose con un elevato quantitativo di Giga e costi contenuti per la SIM dello smartphone. Attualmente, l’operatore offre due piani tariffari estremamente competitivi, specialmente per coloro che intendono trasferire il proprio numero da Iliad o da un altro operatore virtuale.

ho. Mobile: le due tariffe speciali

Le due offerte in questione sono:

100 GB di dati al costo di 5,99 euro al mese, con minuti ed SMS illimitati. 180 GB di dati al costo di 7,99 euro al mese, anch’essa con minuti ed SMS illimitati.

Un aspetto particolarmente attraente di queste tariffe è l’assenza di costi di attivazione, rendendo l’offerta ancora più conveniente. Questi piani sono accessibili attraverso il sito ufficiale di ho. Mobile, con un processo di attivazione che può essere completato sia online che recandosi fisicamente in negozio per il ritiro della SIM.

La navigazione internet con queste offerte avviene attraverso la rete Vodafone, garantendo una velocità massima di 30 Mbps sia in download che in upload. È importante sottolineare che non vi sono costi aggiuntivi nascosti associati a queste tariffe. In caso di esaurimento anticipato dei Giga disponibili, i clienti hanno l’opzione di anticipare il rinnovo mensile tramite la funzione “ho. Riparti”, azzerando così il contatore dei dati.

Per i nuovi clienti, ho. Mobile offre una politica di “soddisfatti o rimborsati” applicabile entro i primi 30 giorni dall’attivazione, fornendo un ulteriore livello di sicurezza nella scelta del proprio piano tariffario. L’adesione a una delle offerte è semplice e diretta, richiedendo solo di seguire le indicazioni fornite sul sito ufficiale di ho. Mobile.

Queste offerte di ho. Mobile rappresentano una soluzione conveniente e flessibile per gli utenti che cercano piani dati generosi a prezzi accessibili, offrendo la libertà di comunicare senza limiti e di navigare in internet con la sicurezza di una copertura di rete affidabile.