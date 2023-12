Si intensificano sempre di più i rumors e le indiscrezioni sul prossimo Samsung Galaxy A25. Il prossimo medio di gamma di casa Samsung dovrebbe essere annunciato a breve sul mercato ed ora sono arrivati nuovi rumors che confermano, per l’appunto, la data della presentazione ufficiale e anche il presunto prezzo di vendita. Ecco i dettagli.

Samsung Galaxy A25, nuovi dettagli confermano data del debutto e prezzo

Nel corso delle ultime ore nuovi rumors hanno confermato la data del debutto ufficiale ed il presunto prezzo di vendita del prossimo Samsung Galaxy A25. Lo smartphone in questione è stato nostri avvistato sullo store svizzero denominato Digitech. Stando a quanto riportato sullo store, il nuovo device di Samsung sarà annunciato ufficialmente il prossimo 18 dicembre 2023.

Il sito, come già detto, ha anche rivelato il presunto prezzo di vendita. Si parla di un prezzo corrispondente a 300 euro, per il taglio di memoria con 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Un prezzo quindi in linea con quanto era emerso nel corso delle scorse settimane dai rumors e dai leaks. Sappiamo comunque che dovrebbe essere previsto anche un ulteriore taglio di memoria comprendente, questa volta, 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno.

Insomma, ora non resta praticamente che il debutto ufficiale del nuovo Samsung Galaxy A25. Ricordiamo che fino ad ora sono emerse numerose informazioni riguardanti le specifiche tecniche. Stando a quanto è emerso, sappiamo che lo smartphone avrà un display con tecnologia OLED con una diagonale da 6.5 pollici. Al suo interno non sarà presente un sensore biometrico per lo sblocco. Quest’ultimo sarà infatti collocato sul frame laterale nel tasto di accensione e spegnimento.