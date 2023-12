Gli operatori telefonici virtuali sono quei gestori che riescono a fornire degli ottimi servizi ai propri clienti poiché possono affidarsi ad altri operatori accedendo alle loro reti e infrastrutture.

Infatti gli operatori virtuali possono competere sul mercato proponendo offerte molto convenienti a prezzi folli in virtù del fatto che non possiedono costi di gestione delle infrastrutture private necessarie per fornire la connessione.

CoopVoce è un operatore virtuale molto affidabile che conta al momento circa 1,9 milioni di clienti in tutta Italia e si appoggia sull’operatore tradizionale TIM per offrire ai propri consumatori delle tariffe esclusive ed economiche.

CoopVoce, le promozioni in arrivo con le feste

In quest’articolo elencheremo quali sono al momento le offerte da non perdere dell’operatore virtuale.

EVO 100: minuti illimitati, 1000 SMS verso tutti e 100 GB di internet in 4G a soli 6,99 euro al mese. La promo è disponibile fino al 6 dicembre 2023.

minuti illimitati, 1000 SMS verso tutti e 100 GB di internet in 4G a soli 6,99 euro al mese. La promo è disponibile fino al 6 dicembre 2023. EVO VOCE&SMS : minuti illimitati, 1000 SMS verso tutti e 1 GB di internet in 4G a soli 4,50 euro al mese

: minuti illimitati, 1000 SMS verso tutti e 1 GB di internet in 4G a soli 4,50 euro al mese EVO 180 : minuti illimitati, 1000 SMS verso tutti e 180 GB di internet in 4G a soli 9,90 euro al mese

: minuti illimitati, 1000 SMS verso tutti e 180 GB di internet in 4G a soli 9,90 euro al mese EVO 50 : minuti illimitati, 1000 SMS verso tutti e 50 GB di internet in 4G a soli 7,90 euro al mese

: minuti illimitati, 1000 SMS verso tutti e 50 GB di internet in 4G a soli 7,90 euro al mese EVO ESSENTIAL: minuti illimitati, 200 SMS verso tutti e 3 GB di internet in 4G a soli 4,90 euro al mese

minuti illimitati, 200 SMS verso tutti e 3 GB di internet in 4G a soli 4,90 euro al mese WEB 20: 20 GB di internet in 4G verso tutti a soli 5,90 euro al mese

Inoltre con CoopVoce il prezzo è bloccato per sempre ed è possibile autoricaricarsi mentre si fa la spesa in uno dei tanti supermercati Coop sparsi sul territorio nazionale.