CoopVoce, affermato operatore virtuale nel vasto panorama delle offerte mobile in Italia, si distingue per la sua diversificata gamma di opzioni e tariffe estremamente competitive, guadagnandosi una posizione di rilievo nel settore.

Da precisare, in quanto operatore virtuale, la sua infrastruttura mobile è gestita da un altro operatore, nel caso specifico TIM. E in merito a questa partnership, CoopVoce ha recentemente introdotto una novità di rilievo. Una significativa aggiunta al suo sito ufficiale è la nuovissima mappa interattiva, progettata per consentire una dettagliata esplorazione della copertura dell’operatore su tutto il territorio nazionale.

Una collaborazione di successo nella nuova mappa di copertura

La sezione appena dedicata alla copertura di CoopVoce mette in evidenza l’affidabilità del servizio offerto, ancorato alla rete di TIM. Proseguendo nella pagina, gli utenti possono approfondire la copertura mediante uno strumento di ricerca posizionato a sinistra, che consente di focalizzarsi su specifiche aree geografiche.

Sulla destra, la mappa interattiva offre la possibilità di effettuare lo zoom per identificare con precisione un’area specifica. Una volta individuata l’area di interesse, è possibile esaminare la copertura di CoopVoce sia per quanto riguarda la rete 4G che la rete 2G, attualmente supportate dall’operatore.

Oltre alla disponibilità delle due tipologie di reti, la mappa consente anche la visualizzazione delle velocità associate a ciascuna, fornendo indicazioni utili. Tuttavia, è importante notare che queste velocità sono indicazioni teoriche e non devono essere interpretate come valori di navigazione reali, in quanto la qualità della connessione è influenzata da variabili come la distanza dai ripetitori e la saturazione della zona.

CoopVoce e la sua visione trasparente

In conclusione, la nuova mappa della copertura CoopVoce si presenta come uno strumento informativo più dettagliato per coloro che desiderano conoscere la qualità della copertura nella propria zona. Per sperimentare direttamente questa innovazione, è possibile visitare il sito ufficiale dell’operatore. Questa iniziativa dimostra l’impegno di CoopVoce nel fornire trasparenza e informazioni chiare agli utenti, contribuendo a migliorare l’esperienza complessiva del cliente.