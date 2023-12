WindTRE, le offerte di Natale sono 5 e fino a GIGA ILLIMITATI

Sarà veramente difficile per gli altri provider battere WindTRE, che si dimostra ancora una volta una delle più equipaggiate dal punto di vista della convenienza, della qualità e della quantità.

Sono infatti addirittura 5 le offerte disponibili durante questo mese di dicembre per svariate tipologie di utenti.

WindTRE, queste sono le migliori 5 offerte del momento: ecco cosa contengono

Non c’erano dubbi sul fatto che questo gestore potesse riuscire a trarre grande beneficio da quest’ultima parte del 2023. Come è stato possibile notare infatti sono arrivate svariate offerte che avrebbero potuto compromettere la sua forte ascesa, ma è arrivata una risposta. Ci sono infatti 5 promo molto interessanti a disposizione.

La prima è la GO 150 Flash+ Digital, promo che può essere sottoscritta solo da alcuni utenti. Al suo interno è possibile trovare i minuti senza limiti verso qualsiasi provider, 200 messaggi e 150 giga in 4G ad un prezzo di 8,99 € al mese.

La seconda offerta è la cosiddetta Super 5G, promo dedicata agli under 30 e agli over 70 che dispone di minuti senza limiti con 200 SMS e 100 giga in rete 5G a 9,99 € al mese.

La terza offerta è ancora incentrata sul 5G e prende il nome di Full 5G. Questa soluzione vanta al suo interno minuti senza limiti, 200 SMS e addirittura 200 giga in 5G, tutto per 14,99 € al mese.

La quarta offerta si chiama invece Start 5G, soluzione di WindTRE utile per avere minuti senza limiti, 200 SMS e 100 giga in 5G per 12,99 € al mese.

A chiudere il tutto ci pensa un’offerta con minuti senza limiti, 200 messaggi e giga illimitati in 5G che prende il nome di Unlimited 5G. Il prezzo è di 29,99 € al mese.