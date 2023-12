Raspberry Pi: un vecchio modello funziona senza reboot da 6 anni

KerazyPete, un appassionato maker e sviluppatore molto attivo sulla piattaforma Reddit, ha di recente condiviso un post entusiasmante che ha destato l’attenzione della comunità di appassionati di tecnologia. Nel post, KerazyPete ha mostrato il suo Raspberry Pi di revisione 0002, un modello ormai vecchio di 10 anni, ma ancora sorprendentemente funzionante e in attività continua da oltre 6 anni.

La storia di questo straordinario Raspberry Pi ha inizio nel lontano novembre 2013, quando KerazyPete installò per la prima volta il sistema operativo sulla scheda, un Raspberry Pi 1 B revisione 0002, il primo ad essere dotato di 256 MB di RAM. La principale funzione di questo dispositivo è stata dedicata al monitoraggio dei sensori di temperatura posizionati sia all’interno che intorno alla sua casa. Una caratteristica che ha reso questo progetto ancora più affascinante è il suo utilizzo dell’applicazione open-source EmonCMS per gestire e visualizzare i dati in modo chiaro e comprensibile.

Il modello Raspberry Pi in funzione da 6 anni

La particolarità di questo Raspberry Pi risiede nella sua straordinaria longevità e affidabilità. Nel corso degli ultimi dieci anni, la scheda ha funzionato ininterrottamente per un incredibile periodo di 6,4 anni, come evidenziato da uno screenshot condiviso da KerazyPete. Questo risultato è ancora più sorprendente se si considera che l’ultima interruzione significativa risale al 2017, dimostrando la robustezza e la resistenza di questo dispositivo di un decennio.

La configurazione specifica di questo Raspberry Pi include l’archiviazione del sistema operativo su una chiavetta USB, mentre il sistema si avvia da una scheda SD. Per la raccolta di dati di umidità e temperatura, KerazyPete ha integrato un modulo trasmettitore RFM12B a 868MHz tramite un HAT. Questo ha consentito al Raspberry Pi di raccogliere in modo efficiente e affidabile i dati dai sensori posizionati in varie zone della casa.

La storia di KerazyPete ha attirato l’attenzione della comunità di appassionati di questa tecnologia e di quella generale. Il post originale su Reddit fornisce ulteriori dettagli e approfondimenti su questo progetto affascinante, offrendo uno sguardo più approfondito sulla straordinaria durata e affidabilità di questa tecnologia di oltre un decennio.

La longevità di questo dispositivo non solo sottolinea la qualità della progettazione di Raspberry Pi Foundation ma evidenzia anche il potenziale duraturo di tali dispositivi nel contesto di applicazioni specifiche e di monitoraggio ambientale. La storia di KerazyPete è diventata un esempio emblematico di come un’applicazione ben progettata e l’uso di tecnologia affidabile possono portare a risultati straordinari nel lungo termine.