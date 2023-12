Questo mese continuano ad essere online le migliori offerte fino ad ora rilasciate da WindTre per i clienti che effettuano il trasferimento del numero. Andando incontro a una spesa di soli 9,99 euro al mese, infatti, i clienti Iliad e MVNO che passano a WindTre hanno a disposizione la WindTre GO Unlimited con Easy Pay, che permette di ricevere Giga senza limiti.

L’offerta è disponibile in due versioni differenti, entrambe dedicate esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti operatori low cost: Iliad, Fastweb, CoopVoce, Lyca Mobile, Poste Mobile.

WindTre GO Unlimited: come attivare l’offerta con Giga senza limiti!

WindTre rivolge svariate tariffe particolarmente economiche ai clienti che effettuano il trasferimento del numero da altri operatori. Le migliori sono destinate ai clienti Iliad e MVNO, che possono scegliere tra ben cinque offerte differenti.

Tenendo conto del costo di rinnovo e dei contenuti inclusi, la WindTre GO Unlimited con Easy Pay è senz’altro l’opzione più conveniente. Infatti, tutti i clienti possono ottenerla al costo di 9,99 euro al mese e ricevere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e Giga senza limiti per la navigazione.

L’offerta in questione prevede il pagamento tramite carta di credito, conto corrente o carta conto ma i clienti che desiderano sostenere la spesa tramite credito residuo possono comunque procedere con l’attivazione dell’offerta andando però incontro a una spesa di 10,99 euro al mese.

L’attivazione può avvenire in negozio o online. I clienti che procederanno con l’attivazione attraverso il sito ufficiale del gestore riceveranno a casa la nuova SIM, che è offerta gratuitamente da WindTre.