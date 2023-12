Meta, la famosissima impresa statunitense che controlla i servizi di rete sociale Facebook e Instagram, di proprietà di Mark Zuckerberg, si prepara ad annunciare un’importante novità.

Novità che, molto probabilmente, non vedrà molto l’approvazione dei fan.

La ragione ?

Ebbene dopo aver eliminato Facebook Messenger Lite, Meta si prepara a porre fine alla funzione di chat “cross-app” tra Facebook e Instagram.

Meta: Qualità sono i motivi di questa decisione?

Le motivazioni che hanno spinto l’azienda Meta a prendere questa decisione non sono ancora chiare. Molti sostengono che sia dipesa dalle nuove disposizioni imposte dall’Unione Europea.

Infatti, secondo quanto stabilito, proprio di recente, tra gli stati membri dell’UE, le aziende tech che gestiscono più sistemi di comunicazione dovranno garantire la piena interoperabilità tra le varie piattaforme.

Per interoperabilità si indica la capacità di due o più sistemi o applicazioni di scambiare informazioni tra loro e di poterle poi utilizzare.

Ad ogni modo, a partire dalla metà del mese di Dicembre 2023, gli utenti Instagram non potranno più avviare nuove conversazioni con i profili Facebook e viceversa.

Insomma qualsiasi forma di interazione tra le due piattaforme non sarà più possibile.

Siamo sicuri che questa notizia non farà piacere ad un gran numero di utenti.

Tuttavia, sembra che, in compenso, Meta sia lavorando per far arrivare ChatGPT in Italia, ovvero un sistema di chat integrato che abbraccia Facebook, Instagram e WhatsApp.

Ma, per quando riguarda quest’ultimo progetto dovremmo attendere ancora un po’ di tempo per avere più informazioni a riguardo.

Dunque… restate sintonizzati come sempre !