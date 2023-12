Molti di noi avranno in casa senza alcun dubbio dei vecchi cellulari in disuso ormai da parecchi anni, forse addirittura da decenni, ebbene tenerli li e non disfarsene in alcuni casi può rivelarsi una vera e propria fortuna, infatti alcuni di essi per l’acquirente giusto possono valere davvero una fortuna.

Ovviamente il mondo a cui facciamo riferimento è quello del collezionismo, una piccola ma redditizia fascia del mercato che se ben sfruttata può portare a guadagni anche consistenti, l’importante è avere con se il materiale giusto da mettere in vendita, nel dettaglio parliamo di cellulari rari, ben conservati e funzionanti o magari addirittura con la confezione di vendita originale e sigillata.

Dunque se da qualche parte avete uno di questi telefoni non gettatelo, anzi tenetelo con cura e provate a venderlo al collezionista giusto, soprattutto se in buone condizioni.

Piccole pietre miliari

Se avete uno di questi cellulari potreste farci davvero una piccola fortuna: