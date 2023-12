Il mondo degli operatori telefonici è senza alcun dubbio il più competitivo nel mercato della telefonia, ogni operatore infatti cerca di garantirsi le migliori fette di mercato a colpi di promozioni a basso costo e cariche di giga di internet dati e minuti e SMS pressoché illimitati, fenomeno che si rispecchia anche con le offerte casa dove la rete in fibra ottica FTTH la fa da padrone.

All’interno di questa competizione ovviamente a farla da padrone sono le aziende maggiori che si dividono il mercato per poi lasciare le briciole a quelle minori, ma se si decidesse di pensarla in grande ? È quello che sta facendo Swisscom, azienda che controlla Fastweb e che secondo Bloomberg starebbe valutando l’acquisizione di Vodafone.

Le voci almeno al momento non sono confermate e dubitiamo che possano arrivare smentite o conferme nelle prossime ore poiché il mercato azionario è ancora aperto.

Discussioni avviate

Bloomberg sottolinea che le discussioni tra le parti non solo sarebbero avviate, ma sarebbero anche già in fase abbastanza avanzata, stando alle indiscrezioni l’idea di Fastweb sarebbe quella di acquisire gli asset italiani di Vodafone, per arrivare ad essere un operatore integrato sia su fisso e mobile.

Nella discussione poi si parlerebbe anche di 17,5 milioni di clienti appartenenti a Vodafone che, finiranno a Iliad dal momento che Fastweb non è interessata a riceverli, fatto singolare dopo che Iliad nel Febbraio 2022 aveva presentato un’offerta proprio a Vodafone per l’acquisizione poi declinata dai dirigenti del colosso della telefonia in quanto non interessati ad una cessione.