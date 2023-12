Al giorno d’oggi quando ci apprestiamo a mandare i messaggi uno degli strumenti che utilizziamo di più sono senza alcun dubbio le emoji, le piccole immagini infatti servono a rendere i nostri testi decisamente più simpatici e anche dinamici e sono in grado di raffigurare una moltitudine di situazioni.

Oramai il quantitativo di emoji a cui abbiamo accesso è davvero impressionante allo stesso tempo però in pochi si sono chiesti se queste ultime potessero mai risultare offensive verso una categoria specifica alla quale si riferiscono, almeno fino a questo momento, infatti nel Regno Unito un bambino è rimasto scottato da un emoji che ha notato e ha deciso di lanciare una petizione scopriamo di cosa si tratta.

La emoji nerd

il bambino in questione vive nel Regno Unito ed è un giovane studente, il suo nome è Teddy e ha deciso di sollevare una questione curiosa ma anche significativa, ha infatti lanciato una richiesta diretta verso un gigante della tecnologia, stiamo parlando di Apple, la richiesta in questione è eliminare una emoji ritenuta offensiva e irrispettosa, stiamo parlando della emoji del nerd, Teddy infatti la considera inadeguata in quanto è un ritratto stereotipato che non rispecchia realmente la realtà.

a dare risonanza alla richiesta di Teddy ci ha pensato la BBC, un video diffuso dall’emittente infatti mostra il ragazzino strappare l’immagine della emoji che conosciamo sostituendola con una sua creazione che mostra la figura del nerd con lenti sottili, montature eleganti a accompagnate da un piccolo sorriso, nonostante il contatto con Apple però la multinazionale non ha ancora preso una posizione ufficiale in merito alla questione.

all’interno di tutta la vicenda un ruolo cruciale la giocato l’insegnante del giovane ragazzo, quest’ultima è infatti rimasta colpita dalla mente vivace e fantasiosa del ragazzo e dunque lodato il suo impegno incoraggiandolo a proseguire la sua campagna.